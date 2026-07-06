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Fuerzas rusas interceptan más de 800 drones ucranianos en un día de combates

Fuerzas rusas interceptan más de 800 drones ucranianos en un día de combates

Sputnik Mundo

Las defensas antiaéreas de Rusia derribaron en las últimas 24 horas 811 drones de ala fija y nueve bombas aéreas guiadas de las Fuerzas Armadas de Ucrania... 06.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-06T14:33+0000

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Además, las tropas ucranianas sufrieron más de 455 bajas en la línea de operaciones del grupo Este, hasta 310 en la del Centro, más de 200 en la del Oeste, hasta 195 en la del Norte, más de 165 en la del Sur y hasta 55 en la del Dniéper.Al mismo tiempo, las FFAA de Rusia alcanzaron un tanque, 18 vehículos blindados de combate, incluido un HMMWV de fabricación estadounidense, un obús Paladin producido en EEUU, así como 10 estaciones de guerra electrónica.En total, las tropas rusas asestaron golpes contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 153 zonas.

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