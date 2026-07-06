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Fuerzas rusas interceptan más de 800 drones ucranianos en un día de combates
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Las defensas antiaéreas de Rusia derribaron en las últimas 24 horas 811 drones de ala fija y nueve bombas aéreas guiadas de las Fuerzas Armadas de Ucrania... 06.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-06T14:33+0000
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Además, las tropas ucranianas sufrieron más de 455 bajas en la línea de operaciones del grupo Este, hasta 310 en la del Centro, más de 200 en la del Oeste, hasta 195 en la del Norte, más de 165 en la del Sur y hasta 55 en la del Dniéper.Al mismo tiempo, las FFAA de Rusia alcanzaron un tanque, 18 vehículos blindados de combate, incluido un HMMWV de fabricación estadounidense, un obús Paladin producido en EEUU, así como 10 estaciones de guerra electrónica.En total, las tropas rusas asestaron golpes contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 153 zonas.
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Fuerzas rusas interceptan más de 800 drones ucranianos en un día de combates
Las defensas antiaéreas de Rusia derribaron en las últimas 24 horas 811 drones de ala fija y nueve bombas aéreas guiadas de las Fuerzas Armadas de Ucrania, informaron desde el Ministerio de Defensa ruso. Durante la jornada, Kiev perdió unos 1.380 militares.
"Los medios de defensa antiaérea derribaron nueve bombas aéreas guiadas y 811 vehículos aéreos no tripulados tipo avión", señalaron desde la entidad castrense en un comunicado.
Además, las tropas ucranianas sufrieron más de 455 bajas en la línea de operaciones del grupo Este, hasta 310 en la del Centro, más de 200 en la del Oeste, hasta 195 en la del Norte, más de 165 en la del Sur y hasta 55 en la del Dniéper.
Al mismo tiempo, las FFAA de Rusia alcanzaron un tanque, 18 vehículos blindados de combate, incluido un HMMWV de fabricación estadounidense, un obús Paladin producido en EEUU, así como 10 estaciones de guerra electrónica.
En total, las tropas rusas asestaron golpes contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 153 zonas.
En total, desde el comienzo de la operación militar especial, han sido destruidos 673 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 175.506 drones, 664 sistemas de misiles antiaéreos, 30.048 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.754 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 35.666 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 65.761 vehículos militares especiales.