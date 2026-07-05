Rusia avanza en la dirección de Krasni Limán y derriba 282 drones en una jornada de combates
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov / Acceder al contenido multimediaSoldados rusos en la zona de la operación militar especial
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Las FFAA de Rusia derribaron 282 drones en la última jornada de la operación militar especial, reportan desde el Ministerio de Defensa ruso. En cuanto a las bajas, Kiev perdió unos 1.470 soldados en todos los frentes.
De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió a más de 300 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 220 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó a más de 220 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 470 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 60 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó hasta 200 militares.
"Fuerzas rusas asestaron golpes contra aeródromos militares, instalaciones de infraestructura energética y de transporte, centros logísticos, lugares de fabricación y almacenamiento de drones y sus componentes, así como puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas y de mercenarios en 149 zonas", señalan desde el ente castrense.
Las tropas rusas, que avanzan por la zona noroeste de la ciudad de Krasni Limán, en la república popular de Donetsk, eliminaron hasta 20 soldados ucranianos.
La defensa antiaérea rusa interceptó 9 bombas con kits de guiado y planeo, un misil Neptun-MD, al mismo tiempo que derribó 282 aeronaves no tripuladas.
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial, han sido destruidos 673 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 174.695 drones, 664 sistemas de misiles antiaéreos, 30.029 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.754 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 35.656 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 65.702 vehículos militares especiales.
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