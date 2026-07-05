Rusia aumentaría su producción de crudo en el marco de la OPEP+ "para mantener la estabilidad del mercado"
© Sputnik / Maxim Bogodvid / Acceder al contenido multimediaEstaciones de bombeo de petróleo de Tatneft en la República de Tatarstán, Rusia
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Moscú podría aumentar la producción de petróleo en el marco de la OPEP+ en agosto hasta 62.000 barriles por día (b/d) en relación al nivel de julio, hasta alcanzar unos 9,887 millones de barriles por día (mb/d), indica el comunicado de la OPEP del 5 de julio. Junto con Rusia, otros seis países de la asociación tomarán medidas similares.
De acuerdo con el informe, "en virtud del compromiso colectivo de mantener la estabilidad del mercado petrolero", siete países del grupo decidieron implementar un ajuste de producción de 188.000 barriles por día (b/d) proveniente de las reducciones voluntarias adicionales anunciadas en abril de 2023.
Cada país tendría el siguiente aumento del nivel límite de producción:
Rusia: en 62.000 b/d, hasta los 9,887 mb/d
Arabia Saudita: en 62.000 b/d, hasta los 10,416 mb/d
Irak: en 26.000 b/d, hasta los 4,405 mb/d
Kuwait: en 16.000 b/d, hasta los 2,66 mb/d
Kazajistán: en 10.000 b/d, hasta los 1,618 mb/d
Argelia: en 6.000 b/d, hasta los 1,001 mb/d
Omán: en 5.000 b/d, hasta los 0,836 mb/d
"Los ajustes voluntarios adicionales anunciados en abril de 2023 podrán revertirse, en parte o en su totalidad, en función de la evolución de las condiciones del mercado y de manera gradual. Los países seguirán monitoreando y evaluando de cerca la situación del mercado", destaca la nota.
Según el comunicado, para la siguiente ocasión los representantes de los países mencionados se reunirán el 2 de agosto de 2026.
La OPEP y 11 proveedores independientes –Azerbaiyán, Baréin, Brasil, Brunéi, Kazajistán, Malasia, México, Omán, Rusia, Sudán y Sudán del Sur– establecen unas cuotas de producción como parte de un acuerdo destinado a estabilizar el mercado. El 28 de abril, los Emiratos Árabes Unidos anunciaron su retirada de la OPEP y de la OPEP+ desde el 1 de mayo.
Tras la salida de los EAU, el grupo de países de la OPEP+ que mantiene recortes voluntarios de producción quedó integrado por siete miembros: Arabia Saudita, Argelia, Irak, Kazajistán, Kuwait, Omán y Rusia.
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