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EEUU llega a sus 250 de su independencia asumiéndose como un "gendarme imperial del resto del mundo", dice experto

EEUU llega a sus 250 de su independencia asumiéndose como un "gendarme imperial del resto del mundo", dice experto

Sputnik Mundo

Los dos siglos y medio de independencia de la nación norteamericana han reabierto el debate sobre la contradicción estructural de un país que nació proclamando... 05.07.2026, Sputnik Mundo

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Este 4 de julio, con un masivo show de fuegos artificiales y un discurso del presidente Donald Trump en la Explanada Nacional, Estados Unidos celebra los 250 años de la firma de su Declaración de Independencia, un hito que la narrativa emanada de Washington a lo largo de la historia ha querido posicionar como el origen de la era política republicana moderna, principalmente debido al hecho de que precedió en 13 años a la Revolución Francesa.Sin embargo, una mirada más rigurosa a las circunstancias que rodearon a la lucha de independencia de las entonces 13 colonias británicas —además de su transformación en un proyecto de nación que nació del rechazo a la tiranía monárquica, pero con el tiempo terminó replicando y en muchos casos superando las mismas prácticas hegemónicas contra las que se alzó—, da cuenta de que el "experimento estadounidense" ha estado marcado por contradicciones y una gran distancia entre los principios elevados fundantes y una realidad considerablemente más excluyente y violenta.La icónica proclama de 1776, redactada por Thomas Jefferson, incluía la "verdad autoevidente" de que "todos los hombres son creados iguales" y que los Gobiernos legítimos derivan sus poderes del consentimiento del pueblo, y no al revés. No obstante, este axioma excluía deliberadamente a la población negra (que tendría que esperar casi 200 años para gozar de derechos plenos en EEUU), a los pueblos indígenas (quienes no fueron invitados a los llamados "Congresos Continentales" que definieron el futuro de las colonias) y a las mujeres, reduciendo la ciudadanía a una élite de varones blancos y propietarios de tierras.La preservación de la esclavitudLejos de ser un faro de emancipación, la fundación de EEUU estuvo intrínsecamente ligada a un proyecto de preservación y expansión del negocio de la esclavitud, teniendo en cuenta que en Gran Bretaña —que controlaba las 13 colonias que conformarían la nueva república— se comenzaba a discutir la prohibición del comercio, aprobándose apenas años después en 1807.La abolición formal de la esclavitud en 1865, explicó la especialista, tras una cruenta guerra civil que dejó más de 800.000 muertos y una nación al borde de la fractura, no desmanteló el racismo imperante, sino simplemente dio paso a su institucionalización. Durante casi un siglo, el régimen de segregación de las leyes de Jim Crow en el sur, sumado a la discriminación sistémica en el norte, privó a la población negra de derechos civiles, económicos y políticos básicos (como el voto), además de establecerse una separación de las razas en todos los ámbitos: hospitales, transporte público y escuelas, donde el "lado afro" era visiblemente inferior.Veiroj apunta que no fue la generosidad de la Casa Blanca o el Congreso, sino la incansable presión del movimiento por los derechos civiles, encabezado por Martin Luther King Jr. (uno de los muchos líderes políticos disruptivos que sería asesinado en EEUU en la década de 1960), la que provocó la caída del brutal sistema de apartheid que regía en el país. En ese sentido, y hasta el día de hoy, como se pudo ver con los abortados debates para incluir una opción pública a la reforma conocida como "Obamacare", Estados Unidos se mantiene como la única economía desarrollada del mundo que carece de un sistema de cobertura de salud gratuita y universal. Dejar el acceso a la medicina a merced de la capacidad de pago y las empresas privadas condena hasta el día de hoy a decenas de millones de ciudadanos a quedarse sin atención básica, incluso en circunstancias extremas.La traición antiimperialistaDiego Paullier, internacionalista especializado en EEUU egresado de la ORT, le dijo a Sputnik que la mayor contradicción en el proyecto original de los padres fundadores y su desempeño a lo largo de la historia tiene que ver con que el país norteamericano, que nació, entre otras cosas, del deseo de autodeterminación de su élite, terminó adoptando rápidamente las mismas políticas expansionistas y militaristas que había rechazado de la Corona Británica."Si bien el concepto de Destino Manifiesto aparecería recién varias décadas después, el imperialismo estadounidense desde su origen se basa en la misma idea: las instituciones de dicho país son superiores al resto del mundo, y es su deber civilizatorio extender el dominio de Washington a lo largo del continente, y luego al resto del mundo", señaló el experto.Esta visión, añadió, sirvió como justificación para el despojo de tierras, la ruptura de acuerdos internacionales y el genocidio sistemático de las naciones indígenas que fueron la base de la formación de EEUU como la conocemos ahora, incluyendo la Guerra contra México en 1840.En la época actual, las cosas han cambiado muy poco, afirma el analista. En ese sentido, vale recordar que, según un análisis del Centro Fletcher de Estudios Estratégicos de la Universidad Tufts, EEUU llevó adelante más de 500 intervenciones en el extranjero a lo largo de su historia. El 60% de estas operaciones se ha concentrado a partir de 1950, siendo la gran mayoría precisamente en América Latina.Veiroj añade que en el presente, el injerencismo estadounidense ha sofisticado sus herramientas, utilizando sanciones económicas, bloqueos financieros, soft power cultural o la tecnología y redes sociales, entre otros recursos coercitivos, para seguir buscando controlar y dominar a las poblaciones con el pretexto de la libertad y la democracia."Es interesante tener en cuenta, a 250 años de la firma de su Declaratoria de la Independencia, la brecha entre ese ideal fundacional y la praxis imperial que ha sido característica de la nación estadounidense, y recordar que, como lo hicieron los propios delegados de las colonias británicas en EEUU, los grilletes de la esclavitud siempre se pueden romper", concluyó.

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