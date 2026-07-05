https://noticiaslatam.lat/20260705/autoridades-mexicanas-aseguran-casi-tres-toneladas-de-cocaina-en-aguas-del-oceano-pacifico-1174179461.html

Autoridades mexicanas aseguran casi tres toneladas de cocaína en aguas del océano Pacífico

Autoridades mexicanas aseguran casi tres toneladas de cocaína en aguas del océano Pacífico

Sputnik Mundo

Durante un vuelo de patrullaje marítimo, se detectaron dos embarcaciones menores a la altura del estado de Oaxaca (sur de México), las cuales fueron... 05.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-05T04:24+0000

2026-07-05T04:24+0000

2026-07-05T04:24+0000

américa latina

océano pacífico

oaxaca

méxico

claudia sheinbaum

drogas

incautación

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0b/17/1159225575_0:12:650:378_1920x0_80_0_0_a5f9dbfc59d3e5491524248d0aebd137.jpg

Cuatro personas fueron detenidas durante este operativo. Las autoridades aseguraron 86 bultos que contenían aproximadamente 2.990 kilogramos de cocaína; además, se incautaron 20 bidones con gasolina preparada, cada uno con 50 litros.La Semar informó que este aseguramiento representó una afectación de casi 37 millones 500.000 dólares para la delincuencia organizada.Además, destacó que en lo que va del Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, se han asegurado casi 77 toneladas de droga.

https://noticiaslatam.lat/20260703/mexico-revela-que-descubrio-mas-casos-de-huachicol-fiscal-y-eeuu-estaria-implicado-1174159469.html

océano pacífico

oaxaca

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

océano pacífico, oaxaca, méxico, claudia sheinbaum, drogas, incautación