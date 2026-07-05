Autoridades mexicanas aseguran casi tres toneladas de cocaína en aguas del océano Pacífico

Cuatro personas fueron detenidas durante este operativo. Las autoridades aseguraron 86 bultos que contenían aproximadamente 2.990 kilogramos de cocaína; además, se incautaron 20 bidones con gasolina preparada, cada uno con 50 litros.La Semar informó que este aseguramiento representó una afectación de casi 37 millones 500.000 dólares para la delincuencia organizada.Además, destacó que en lo que va del Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, se han asegurado casi 77 toneladas de droga.
Durante un vuelo de patrullaje marítimo, se detectaron dos embarcaciones menores a la altura del estado de Oaxaca (sur de México), las cuales fueron interceptadas por una patrulla oceánica, informó la Secretaría de Marina mediante un comunicado.
Cuatro personas fueron detenidas durante este operativo. Las autoridades aseguraron 86 bultos que contenían aproximadamente 2.990 kilogramos de cocaína; además, se incautaron 20 bidones con gasolina preparada, cada uno con 50 litros.
La Semar informó que este aseguramiento representó una afectación de casi 37 millones 500.000 dólares para la delincuencia organizada.