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México revela que descubrió más casos de 'huachicol fiscal' y EEUU estaría implicado
México revela que descubrió más casos de 'huachicol fiscal' y EEUU estaría implicado
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La mandataria mexicana Claudia Sheinbaum dio a conocer la existencia de al menos dos grandes investigaciones sobre evasión fiscal a través del comercio de... 03.07.2026, Sputnik Mundo
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Uno de estos casos, precisó, está ligado a un buque que llegó al puerto de Tampico en marzo de 2025, mientras que el otro se derivó de ferrocarriles que cruzaron la frontera desde EEUU hacia territorio mexicano. Las declaraciones de Sheinbaum se dan después de que Washington señalara que el llamado "huachicol fiscal" es uno de los problemas más graves de México. Además, acusa al Gobierno de Sheinbaum de supuestamente no emprender acciones suficientes contra este delito, algo que niega rotundamente el país latinoamericano, que incluso ya ha acusado a altos cargos de la Marina de México de estar implicados.
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México revela que descubrió más casos de 'huachicol fiscal' y EEUU estaría implicado

21:48 GMT 03.07.2026
© Foto : Cortesía del Gobierno de MéxicoClaudia Sheinbaum, presidenta de México
Claudia Sheinbaum, presidenta de México - Sputnik Mundo, 1920, 03.07.2026
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La mandataria mexicana Claudia Sheinbaum dio a conocer la existencia de al menos dos grandes investigaciones sobre evasión fiscal a través del comercio de combustible, las cuales están activas en la Fiscalía General de la República.
Uno de estos casos, precisó, está ligado a un buque que llegó al puerto de Tampico en marzo de 2025, mientras que el otro se derivó de ferrocarriles que cruzaron la frontera desde EEUU hacia territorio mexicano.

Las declaraciones de Sheinbaum se dan después de que Washington señalara que el llamado "huachicol fiscal" es uno de los problemas más graves de México.
Marcelo Ebrard - Sputnik Mundo, 1920, 02.07.2026
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Además, acusa al Gobierno de Sheinbaum de supuestamente no emprender acciones suficientes contra este delito, algo que niega rotundamente el país latinoamericano, que incluso ya ha acusado a altos cargos de la Marina de México de estar implicados.
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