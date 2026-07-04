Rusia libera la ciudad de Konstantínovka y 5 localidades más en la última jornada de combates
© Sputnik / Sergei Bobylev / Acceder al contenido multimediaSoldado ruso en la zona de la operación militar especial
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El Ejército ruso liberó la ciudad de Konstantínovka y la localidad de Vasílevka, en la república popular de Donetsk, así como las localidades de Shiikovka, Novi Mir, Chernéshchina y Druzheliúbovka, en la región de Járkov, en la última jornada de la operación militar especial, reportan desde el Ministerio de Defensa de Rusia.
De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió a más de 310 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 230 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó hasta 170 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 375 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 60 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 205 militares.
"Fuerzas rusas asestaron golpes contra instalaciones de la infraestructura energética y de transporte, lugares de fabricación y almacenamiento de drones, así como puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas y de mercenarios en 142 zonas", señalan desde el ente castrense.
Las tropas rusas, que avanzan por la zona noroeste de la ciudad de Krasni Limán, en la república popular de Donetsk, eliminaron hasta 20 soldados ucranianos.
La defensa antiaérea rusa interceptó 16 bombas con kits de guiado y planeo, 9 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiples Himars, 10 misiles Flamingo, al mismo tiempo que derribó 893 aeronaves no tripuladas.
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial, han sido destruidos 673 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 174.413 drones, 664 sistemas de misiles antiaéreos, 30.018 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.752 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 35.640 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 65.629 vehículos militares especiales.
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