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La histórica ola de calor en Europa pone de relieve la urgencia de la transición energética, alerta un medio

La histórica ola de calor en Europa pone de relieve la urgencia de la transición energética, alerta un medio

Sputnik Mundo

El diario 'Global Times' afirma que las altas temperaturas que azotan al continente, especialmente en países como Francia y el Reino Unido, están ejerciendo... 26.06.2026, Sputnik Mundo

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El periódico explica que la infraestructura energética europea fue diseñada para veranos históricamente templados, por lo que la actual crisis climática evidencia la urgencia absoluta de reestructurar su combinación energética y acelerar la transición hacia nuevas fuentes de energía limpia.Según la perspectiva del Global Times, aunque la Unión Europea se ha fijado la meta de alcanzar la neutralidad climática para el año 2050 y ya genera la mitad de su electricidad con renovables, el proceso de modernización de sus redes eléctricas está sumamente rezagado en comparación con el rápido crecimiento de la capacidad instalada. El diario advierte que este desajuste debilita la capacidad del continente para responder de manera eficiente ante las recurrentes demandas extremas de energía.El medio chino critica severamente las posturas que defienden el proteccionismo comercial dentro de Europa con el supuesto fin de resguardar a las industrias locales. A juicio del Global Times, levantar barreras de mercado e imponer restricciones a la circulación de tecnologías y productos ecológicos no protege a la región, sino que frena el avance global de la transición energética, dispara innecesariamente los costos operativos y hace perder un tiempo valioso en la lucha contra los riesgos climáticos.El Global Times sostiene firmemente que ningún país o región del mundo puede lograr la transición verde de forma aislada, por lo que define a la cooperación abierta —y no a la autosuficiencia— como la piedra angular del cambio. El periódico opina que si las naciones occidentales insisten en imponer aranceles y requisitos de contenido local, los costos de transición se elevarán de manera inevitable y se terminará desperdiciando la ventana de oportunidad histórica para mitigar el cambio climático.En opinión del diario, China y la Unión Europea son actores fundamentales cuyas fortalezas industriales resultan altamente complementarias, ya que Europa posee un sólido marco político de neutralidad de carbono, mientras que China lidera una cadena de valor competitiva que abarca desde materias primas hasta paneles solares, turbinas eólicas y baterías. El medio asegura que si Europa abandona el proteccionismo y adopta la tecnología china, podría reducir drásticamente los costos económicos de su transición y fortalecer la resiliencia de su red.El artículo concluye afirmando que politizar el comercio y convertir las cadenas de suministro en armas ideológicas solo socava los esfuerzos colectivos frente a una crisis climática que afecta a toda la humanidad. La publicación exhorta a la Unión Europea a demostrar una mayor visión estratégica y responsabilidad, instándola a elegir la cooperación abierta y el beneficio mutuo por encima de las confrontaciones y los juegos de suma cero, especialmente en momentos donde el continente requiere socios fiables en lugar de barreras arancelarias.

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