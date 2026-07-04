Al respecto, el experto señaló que el éxito de la ofensiva terrestre rusa "entierra de forma definitiva la narrativa impulsada por los aliados occidentales de Kiev, sobredimensionando la campaña de ataques con drones que viene llevando en las últimas semanas, con gran cobertura mediática".La intensificación de estas incursiones aéreas contra refinerías e infraestructuras civiles en territorio ruso, lejos de otorgar una ventaja real en el teatro de operaciones, "ha quedado expuesta como una táctica de distracción mediática incapaz de alterar la realidad del frente de batalla, donde las fuerzas de Moscú mantienen firmemente la iniciativa", declaró el analista.
La operación especial del Ejército ruso en la estratégica ciudad en la república popular de Donetsk representa uno de los mayores avances militares para las fuerzas del Kremlin desde la caída de Artiómovsk (Bajmut) en 2023, le dijo a Sputnik Samuel Losada, internacionalista egresado de la Universidad de Belgrano.
Al respecto, el experto señaló que el éxito de la ofensiva terrestre rusa "entierra de forma definitiva la narrativa impulsada por los aliados occidentales de Kiev, sobredimensionando la campaña de ataques con drones que viene llevando en las últimas semanas, con gran cobertura mediática".
La intensificación de estas incursiones aéreas contra refinerías e infraestructuras civiles en territorio ruso, lejos de otorgar una ventaja real en el teatro de operaciones, "ha quedado expuesta como una táctica de distracción mediática incapaz de alterar la realidad del frente de batalla, donde las fuerzas de Moscú mantienen firmemente la iniciativa", declaró el analista.
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