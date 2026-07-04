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Liberación de Konstantínovka "entierra de forma definitiva" la narrativa de los aliados occidentales de Kiev
Liberación de Konstantínovka "entierra de forma definitiva" la narrativa de los aliados occidentales de Kiev
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La operación especial del Ejército ruso en la estratégica ciudad en la república popular de Donetsk representa uno de los mayores avances militares para las... 04.07.2026, Sputnik Mundo
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Al respecto, el experto señaló que el éxito de la ofensiva terrestre rusa "entierra de forma definitiva la narrativa impulsada por los aliados occidentales de Kiev, sobredimensionando la campaña de ataques con drones que viene llevando en las últimas semanas, con gran cobertura mediática".La intensificación de estas incursiones aéreas contra refinerías e infraestructuras civiles en territorio ruso, lejos de otorgar una ventaja real en el teatro de operaciones, "ha quedado expuesta como una táctica de distracción mediática incapaz de alterar la realidad del frente de batalla, donde las fuerzas de Moscú mantienen firmemente la iniciativa", declaró el analista.
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Liberación de Konstantínovka "entierra de forma definitiva" la narrativa de los aliados occidentales de Kiev

22:51 GMT 04.07.2026
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Militar ruso durante las operaciones en Konstantínovka - Sputnik Mundo, 1920, 04.07.2026
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La operación especial del Ejército ruso en la estratégica ciudad en la república popular de Donetsk representa uno de los mayores avances militares para las fuerzas del Kremlin desde la caída de Artiómovsk (Bajmut) en 2023, le dijo a Sputnik Samuel Losada, internacionalista egresado de la Universidad de Belgrano.
Al respecto, el experto señaló que el éxito de la ofensiva terrestre rusa "entierra de forma definitiva la narrativa impulsada por los aliados occidentales de Kiev, sobredimensionando la campaña de ataques con drones que viene llevando en las últimas semanas, con gran cobertura mediática".
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La intensificación de estas incursiones aéreas contra refinerías e infraestructuras civiles en territorio ruso, lejos de otorgar una ventaja real en el teatro de operaciones, "ha quedado expuesta como una táctica de distracción mediática incapaz de alterar la realidad del frente de batalla, donde las fuerzas de Moscú mantienen firmemente la iniciativa", declaró el analista.
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