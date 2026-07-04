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Cientos de miles de libaneses regresan a su tierra desde la tregua pactada entre Irán y EEUU
Cientos de miles de libaneses regresan a su tierra desde la tregua pactada entre Irán y EEUU
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Más de 640.000 personas que fueron desplazadas en Líbano por los intensos bombardeos israelíes comenzaron a regresar a sus comunidades, según el último informe... 04.07.2026, Sputnik Mundo
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De acuerdo con el organismo, aún se registran 499.784 desplazados en todo el Líbano, de los que más del 90% (452.641) se encuentra fuera de campamentos colectivos, mientras que menos del 10% (47.143) se ubica en 430 campamentos colectivos. Según reportes de prensa, actualmente sigue siendo imposible regresar a decenas de comunidades libanesas cercanas a la frontera sur, debido a la destrucción masiva causada por los bombardeos y la ocupación israelí.
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Cientos de miles de libaneses regresan a su tierra desde la tregua pactada entre Irán y EEUU

03:56 GMT 04.07.2026
© AP Photo / Hussein MallaUn hombre que regresa a su aldea tras el anuncio de un acuerdo inicial de alto el fuego entre EEUU e Irán muestra la señal de la victoria mientras se encuentra sobre los escombros de su casa destruida en la localidad de Nabatiye, en el sur de Líbano.
Un hombre que regresa a su aldea tras el anuncio de un acuerdo inicial de alto el fuego entre EEUU e Irán muestra la señal de la victoria mientras se encuentra sobre los escombros de su casa destruida en la localidad de Nabatiye, en el sur de Líbano. - Sputnik Mundo, 1920, 04.07.2026
© AP Photo / Hussein Malla
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Más de 640.000 personas que fueron desplazadas en Líbano por los intensos bombardeos israelíes comenzaron a regresar a sus comunidades, según el último informe de la Organización Mundial para las Migraciones (OIM), que contabiliza hasta el 1 de julio.
De acuerdo con el organismo, aún se registran 499.784 desplazados en todo el Líbano, de los que más del 90% (452.641) se encuentra fuera de campamentos colectivos, mientras que menos del 10% (47.143) se ubica en 430 campamentos colectivos.
Joseph Aoun, el 14.º presidente del Líbano - Sputnik Mundo, 1920, 02.07.2026
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2 de julio, 22:18 GMT
Según reportes de prensa, actualmente sigue siendo imposible regresar a decenas de comunidades libanesas cercanas a la frontera sur, debido a la destrucción masiva causada por los bombardeos y la ocupación israelí.
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