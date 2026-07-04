https://noticiaslatam.lat/20260704/cientos-de-miles-de-libaneses-regresan-a-su-tierra-desde-la-tregua-pactada-entre-iran-y-eeuu--1174164265.html

Cientos de miles de libaneses regresan a su tierra desde la tregua pactada entre Irán y EEUU

Cientos de miles de libaneses regresan a su tierra desde la tregua pactada entre Irán y EEUU

Sputnik Mundo

Más de 640.000 personas que fueron desplazadas en Líbano por los intensos bombardeos israelíes comenzaron a regresar a sus comunidades, según el último informe... 04.07.2026, Sputnik Mundo

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De acuerdo con el organismo, aún se registran 499.784 desplazados en todo el Líbano, de los que más del 90% (452.641) se encuentra fuera de campamentos colectivos, mientras que menos del 10% (47.143) se ubica en 430 campamentos colectivos. Según reportes de prensa, actualmente sigue siendo imposible regresar a decenas de comunidades libanesas cercanas a la frontera sur, debido a la destrucción masiva causada por los bombardeos y la ocupación israelí.

https://noticiaslatam.lat/20260702/el-presidente-del-libano-afirma-que-no-cedera-ni-un-solo-centimetro-de-territorio-a-israel-1174145693.html

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