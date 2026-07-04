Cientos de miles de libaneses regresan a su tierra desde la tregua pactada entre Irán y EEUU

De acuerdo con el organismo, aún se registran 499.784 desplazados en todo el Líbano, de los que más del 90% (452.641) se encuentra fuera de campamentos colectivos, mientras que menos del 10% (47.143) se ubica en 430 campamentos colectivos. Según reportes de prensa, actualmente sigue siendo imposible regresar a decenas de comunidades libanesas cercanas a la frontera sur, debido a la destrucción masiva causada por los bombardeos y la ocupación israelí.
Más de 640.000 personas que fueron desplazadas en Líbano por los intensos bombardeos israelíes comenzaron a regresar a sus comunidades, según el último informe de la Organización Mundial para las Migraciones (OIM), que contabiliza hasta el 1 de julio.
De acuerdo con el organismo, aún se registran 499.784 desplazados en todo el Líbano, de los que más del 90% (452.641) se encuentra fuera de campamentos colectivos, mientras que menos del 10% (47.143) se ubica en 430 campamentos colectivos.
Según reportes de prensa, actualmente sigue siendo imposible regresar a decenas de comunidades libanesas cercanas a la frontera sur, debido a la destrucción masiva causada por los bombardeos y la ocupación israelí.
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