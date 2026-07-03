¿Por qué México se ubica entre las cinco naciones de la OCDE con más confianza en su Gobierno?

El Gobierno de México, detalla la Encuesta sobre los Impulsores de la Confianza en Instituciones Públicas, realizada por la OCDE, se encuentra en quinto lugar del índice, solo por debajo de Suiza, Islandia, Noruega y Luxemburgo. Así, los mexicanos dijeron tener más confianza en su Gobierno en comparación con países como Dinamarca, Alemania, Suecia, Países Bajos y demás países miembros de la OCDE. ¿Qué hay detrás de este índice? Para el doctor en Ciencia Política y académico de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex) Aldo Muñoz, el alto índice de confianza por parte de la población hacia el Gobierno mexicano se explica por tres razones principales: su comunicación política, los programas sociales y la poca visibilidad de la oposición. Sobre el primer punto, observa el analista, las conferencias de prensa matutinas implementadas desde el Gobierno anterior de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) han sido un canal de comunicación eficaz para acercar el Gobierno a la ciudadanía, pero sobre todo un mecanismo para mantener la agenda en sus manos. "Con esto resulta muy difícil para el conjunto de opositores o detractores que haya un control por parte de ellos sobre los temas que se discuten todos los días y sobre los temas que se posicionan a nivel nacional y que pueden afectar la credibilidad del Gobierno", señala. El segundo aspecto que juega a favor del Gobierno y la confianza que goza son los programas sociales que se han implementado desde ya hace ocho años y que llegan a millones de hogares en situación vulnerable. El tercer elemento es que la oposición en México está totalmente desdibujada, lo que permite al Gobierno en turno posicionarse mejor ante la población. "No han logrado generar liderazgos, no han logrado generar alguna idea interesante, atractiva, y se dedican a repetir el mismo discurso y a veces es un discurso más ofensivo que atractivo", abunda. ¿Confianza a la baja?El también académico del Tecnológico de Monterrey pondera que la presencia diaria de la mandataria en medios y redes sociales es también un factor clave para que la Administración goce de una alta confianza por parte de sus gobernados.Otro factor, señala López Montiel, es el dominio de Morena en el país, pues gobierna en 23 de 32 entidades federativas. Sin embargo, resalta el experto, a nivel estatal y municipal, esa confianza comienza a desvanecerse. Un flamante estudio de CB Global Data, que relevó entre 1.988 y 2.674 casos por cada una de las naciones evaluadas, arrojó que los mandatarios de El Salvador y México, respectivamente, obtienen las mejores marcas en la región.Sheinbaum retiene la segunda posición regional con un sólido 65,5% de aceptación, consolidándose como una de las dos figuras políticas con el respaldo ciudadano más alto del continente de acuerdo con las muestras analizadas por la encuestadora.
De acuerdo con un reporte de confianza gubernamental de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Administración de México es una de las mejor evaluadas por sus habitantes, alcanzando un 53%. Expertos analizan para Sputnik el trasfondo de la alta calificación de la gestión de Claudia Sheinbaum.
El Gobierno de México, detalla la Encuesta sobre los Impulsores de la Confianza en Instituciones Públicas, realizada por la OCDE, se encuentra en quinto lugar del índice, solo por debajo de Suiza, Islandia, Noruega y Luxemburgo.
"53% de la población manifestó confianza alta o moderadamente alta en el Gobierno Federal, por encima del promedio de la OCDE, de 40,1%. Entre 2023 y 2025, registró niveles estables de confianza en el Gobierno federal", indica el documento.
Así, los mexicanos dijeron tener más confianza en su Gobierno en comparación con países como Dinamarca, Alemania, Suecia, Países Bajos y demás países miembros de la OCDE.
Para el doctor en Ciencia Política y académico de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex) Aldo Muñoz, el alto índice de confianza por parte de la población hacia el Gobierno mexicano se explica por tres razones principales: su comunicación política, los programas sociales y la poca visibilidad de la oposición.
Sobre el primer punto, observa el analista, las conferencias de prensa matutinas implementadas desde el Gobierno anterior de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) han sido un canal de comunicación eficaz para acercar el Gobierno a la ciudadanía, pero sobre todo un mecanismo para mantener la agenda en sus manos.
"Con esto resulta muy difícil para el conjunto de opositores o detractores que haya un control por parte de ellos sobre los temas que se discuten todos los días y sobre los temas que se posicionan a nivel nacional y que pueden afectar la credibilidad del Gobierno", señala.
El segundo aspecto que juega a favor del Gobierno y la confianza que goza son los programas sociales que se han implementado desde ya hace ocho años y que llegan a millones de hogares en situación vulnerable.
De acuerdo con datos oficiales, hasta mayo de 2026, 42 millones de mexicanos se benefician de forma directa de algún beneficio de este tipo. Durante el año corriente se destinará una inversión de un billón de pesos para las ayudas.
"Un programa social puede representar hasta el 40% de los ingresos en un hogar, además, hay un constante bombardeo de propaganda gubernamental sobre los beneficios que ha generado esto y la actual Administración. Entonces, esos dos elementos son clave para que la gente se sienta, digamos, contenta. Es muy importante considerar que en un país donde más de la mitad de la población está en situación de pobreza, temas como la seguridad pasan a segundo plano", indica.
El tercer elemento es que la oposición en México está totalmente desdibujada, lo que permite al Gobierno en turno posicionarse mejor ante la población. "No han logrado generar liderazgos, no han logrado generar alguna idea interesante, atractiva, y se dedican a repetir el mismo discurso y a veces es un discurso más ofensivo que atractivo", abunda.
¿Confianza a la baja?
Con él coincide el doctor en Ciencia Política Gustavo López Montiel, quien en charla con Sputnik sentencia que desde la oposición "no hay un actor que le haga sombra . La oposición no tiene a nadie que compita con ella por la popularidad".
El también académico del Tecnológico de Monterrey pondera que la presencia diaria de la mandataria en medios y redes sociales es también un factor clave para que la Administración goce de una alta confianza por parte de sus gobernados.
"La mañanera es el mecanismo por el cual mantienen la agenda todos los días (…). Esto hace que la presidenta esté diario en las redes, en los medios", agrega.
Otro factor, señala López Montiel, es el dominio de Morena en el país, pues gobierna en 23 de 32 entidades federativas. Sin embargo, resalta el experto, a nivel estatal y municipal, esa confianza comienza a desvanecerse.
Un flamante estudio de CB Global Data, que relevó entre 1.988 y 2.674 casos por cada una de las naciones evaluadas, arrojó que los mandatarios de El Salvador y México, respectivamente, obtienen las mejores marcas en la región.
Sheinbaum retiene la segunda posición regional con un sólido 65,5% de aceptación, consolidándose como una de las dos figuras políticas con el respaldo ciudadano más alto del continente de acuerdo con las muestras analizadas por la encuestadora.
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