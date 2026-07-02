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Rusia libera una localidad y derriba 631 drones en una jornada de combates

Rusia libera una localidad y derriba 631 drones en una jornada de combates

Sputnik Mundo

Las FFAA de Rusia liberaron la localidad de Piskunovka, en la república popular de Donetsk, en una jornada de la operación militar especial, reportan desde el... 02.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-02T12:11+0000

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De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió a más de 365 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 210 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó hasta 155 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 465 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 40 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 230 militares.Las tropas rusas, que avanzan por la zona noroeste de la ciudad de Krasni Limán, en la república popular de Donetsk, comenzaron las labores de desminado y eliminación de tropas ucranianas en la zona.En el suroeste de la ciudad de Konstantínovka, en la república popular de Donetsk, las FFAA de Rusia están completando la eliminación de las unidades ucranianas dispersas. Al tratarse de un importante nodo logístico para las tropas de Kiev, su control abrirá el camino para que las fuerzas rusas avancen hacia Kramatorsk y Slaviansk.La defensa antiaérea rusa interceptó 11 bombas con kits de guiado y planeo, al mismo tiempo que derribó 631 aeronaves no tripuladas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

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