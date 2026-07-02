Rusia libera una localidad y derriba 631 drones en una jornada de combates
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov / Acceder al contenido multimediaSoldado ruso en la zona de la operación militar especial
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Las FFAA de Rusia liberaron la localidad de Piskunovka, en la república popular de Donetsk, en una jornada de la operación militar especial, reportan desde el Ministerio de Defensa ruso. Además, las tropas rusas derribaron 631 drones en las últimas 24 horas de combates. En cuanto a las bajas, Kiev perdió unos 1.465 militares en todos los frentes.
De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió a más de 365 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 210 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó hasta 155 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 465 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 40 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 230 militares.
"Fuerzas rusas asestaron golpes contra infraestructuras de transporte utilizadas por las tropas de Kiev, lugares de lanzamiento de drones, así como puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas y de mercenarios en 153 zonas", señalan desde el ente castrense.
Las tropas rusas, que avanzan por la zona noroeste de la ciudad de Krasni Limán, en la república popular de Donetsk, comenzaron las labores de desminado y eliminación de tropas ucranianas en la zona.
En el suroeste de la ciudad de Konstantínovka, en la república popular de Donetsk, las FFAA de Rusia están completando la eliminación de las unidades ucranianas dispersas. Al tratarse de un importante nodo logístico para las tropas de Kiev, su control abrirá el camino para que las fuerzas rusas avancen hacia Kramatorsk y Slaviansk.
La defensa antiaérea rusa interceptó 11 bombas con kits de guiado y planeo, al mismo tiempo que derribó 631 aeronaves no tripuladas.
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial, han sido destruidos 673 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 173.204 drones, 664 sistemas de misiles antiaéreos, 29.996 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.751 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 35.606 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 65.452 vehículos militares especiales.
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