La voz del sur global en el G20 suena con mayor firmeza, destaca el representante ruso
© AP Photo / Misper ApawuEl presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, pronuncia un discurso en la sesión inaugural de la cumbre de líderes del G20 en Johannesburgo, Sudáfrica
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El representante de Rusia ante el G20, Denís Agafónov, abordó los principales temas de la próxima cumbre, que se celebrará en diciembre en Miami, y destacó que el foro constituye un mecanismo eficaz para la elaboración de normas universales a escala mundial.
El equilibrio de fuerzas en la próxima cumbre
El creciente protagonismo económico del sur global se hace sentir en el G20, aseveró Agafónov, al destacar que Moscú valora altamente el aporte de estos países al grupo.
"La voz de países del sur global suena con mayor firmeza ahora. Y lo más importante es que ello viene determinado no tanto por nuestra óptica o cooperación sino, en gran medida, por el papel que países del sur global empiezan a desempeñar en la economía mundial", declaró.
Agafónov señaló que "la economía global está en transición hoy porque los centros del crecimiento están cambiando sin que haya pautas comunes para regular esta evolución".
Se trata de "un cambio geopolítico", el foco y los centros del crecimiento económico se desplazan hacia el sur global, agregó.
En este contexto, Rusia desaprueba la exclusión de Sudáfrica de las reuniones del G20 durante la presidencia estadounidense en esta plataforma multinacional, afirmó el diplomático.
EEUU desistió de enviar una delegación de alto nivel a la cumbre del G20 en Johannesburgo, en noviembre de 2025; por su parte, Sudáfrica se negó a pasar el testigo a un representante de la Embajada estadounidense, tras lo cual el presidente Donald Trump anunció que el país africano no será invitado a la cumbre del G20 en Miami en diciembre de 2026.
"Por supuesto que no podemos apoyar en modo alguno, ni aceptar la decisión de la parte estadounidense de no invitar a representantes de Sudáfrica. Consideramos que es una decisión arbitraria y lo decimos sin ambages a nuestros colegas", declaró Agafónov a los periodistas.
El diplomático ruso expresó la esperanza de que la República Sudafricana, miembro del grupo BRICS y "país amigo" de Rusia, retome su labor en el marco del G20.
Por otro lado, la incorporación de Polonia al G20 alteraría el equilibrio en esta plataforma multinacional, supuso Agafónov, al notar que Europa está "sobrerrepresentada" en el G20.
Agafónov reconoció la importancia de la economía polaca, pero recordó al mismo tiempo que "hay una serie de naciones cuyo PIB duplica al de Polonia y que han participado tradicionalmente como invitados" en el G20.
"Cualquier decisión sobre la admisión de nuevos países debe adoptarse por consenso", puntualizó Agafónov a este respecto.
En cuanto a la participación de Ruisa, destacó que por parte de EEUU no ha habido hasta ahora obstáculos insuperables para la participación del país euroasiática en los actos del G20.
Asimismo, enfatizó que la composición de la delegación rusa para la cumbre del G20 en diciembre, se definirá a medida que se acerque la fecha del encuentro, anunció el representante ruso.
19 de abril, 15:41 GMT
El enfoque económico
El diplomático agregó que Rusia celebra que, bajo la presidencia de EEUU, la agenda del G20 se centre en cuestiones económicas y ya transmitió a Washington el interés de las empresas rusas en participar en los eventos del grupo.
"Creemos que es muy importante seguir siendo parte de este proceso, es importante promover nuestras prioridades, plantear y defender nuestros intereses, por ejemplo, en el sector energético, en el ámbito de alta tecnología, innovación y enfoques en materia de crecimiento económico", declaró Agafónov.
En este sentido, subrayó que Moscú considera alentador el inicio de la presidencia de Washington en el G20, pero lo más importante está aún por venir.
Recalcó que Rusia plantea en el G20 cuestiones relacionadas con las sanciones y las restricciones que afectan a la economía mundial.
"Si se analizan las sanciones desde el punto de vista económico, son restricciones y barreras iguales que cualquier arancel u otras medidas de regulación no de mercado. Por eso, como es lógico, en el marco del G20 prestamos atención a estos temas", afirmó Agafónov.
El G20 está integrado por 19 países (Alemania, Arabia Saudí, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido, República Sudafricana, Rusia, Turquía), la Unión Europea y, desde 2023, la Unión Africana.
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