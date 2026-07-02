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La voz del sur global en el G20 suena con mayor firmeza, destaca el representante ruso

La voz del sur global en el G20 suena con mayor firmeza, destaca el representante ruso

Sputnik Mundo

El representante de Rusia ante el G20, Denís Agafónov, abordó los principales temas de la próxima cumbre, que se celebrará en diciembre en Miami, y destacó que... 02.07.2026, Sputnik Mundo

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El equilibrio de fuerzas en la próxima cumbreEl creciente protagonismo económico del sur global se hace sentir en el G20, aseveró Agafónov, al destacar que Moscú valora altamente el aporte de estos países al grupo.Agafónov señaló que "la economía global está en transición hoy porque los centros del crecimiento están cambiando sin que haya pautas comunes para regular esta evolución".Se trata de "un cambio geopolítico", el foco y los centros del crecimiento económico se desplazan hacia el sur global, agregó.En este contexto, Rusia desaprueba la exclusión de Sudáfrica de las reuniones del G20 durante la presidencia estadounidense en esta plataforma multinacional, afirmó el diplomático.EEUU desistió de enviar una delegación de alto nivel a la cumbre del G20 en Johannesburgo, en noviembre de 2025; por su parte, Sudáfrica se negó a pasar el testigo a un representante de la Embajada estadounidense, tras lo cual el presidente Donald Trump anunció que el país africano no será invitado a la cumbre del G20 en Miami en diciembre de 2026.El diplomático ruso expresó la esperanza de que la República Sudafricana, miembro del grupo BRICS y "país amigo" de Rusia, retome su labor en el marco del G20.Por otro lado, la incorporación de Polonia al G20 alteraría el equilibrio en esta plataforma multinacional, supuso Agafónov, al notar que Europa está "sobrerrepresentada" en el G20.Agafónov reconoció la importancia de la economía polaca, pero recordó al mismo tiempo que "hay una serie de naciones cuyo PIB duplica al de Polonia y que han participado tradicionalmente como invitados" en el G20.En cuanto a la participación de Ruisa, destacó que por parte de EEUU no ha habido hasta ahora obstáculos insuperables para la participación del país euroasiática en los actos del G20.Asimismo, enfatizó que la composición de la delegación rusa para la cumbre del G20 en diciembre, se definirá a medida que se acerque la fecha del encuentro, anunció el representante ruso.El enfoque económicoEl diplomático agregó que Rusia celebra que, bajo la presidencia de EEUU, la agenda del G20 se centre en cuestiones económicas y ya transmitió a Washington el interés de las empresas rusas en participar en los eventos del grupo.En este sentido, subrayó que Moscú considera alentador el inicio de la presidencia de Washington en el G20, pero lo más importante está aún por venir.Recalcó que Rusia plantea en el G20 cuestiones relacionadas con las sanciones y las restricciones que afectan a la economía mundial.El G20 está integrado por 19 países (Alemania, Arabia Saudí, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido, República Sudafricana, Rusia, Turquía), la Unión Europea y, desde 2023, la Unión Africana.

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