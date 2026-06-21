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¿Es inevitable el declive económico? Reportan que la UE pierde relevancia global mientras se profundiza la crisis de liderazgo

¿Es inevitable el declive económico? Reportan que la UE pierde relevancia global mientras se profundiza la crisis de liderazgo

Sputnik Mundo

El declive económico de la Unión Europea (UE) en su conjunto, y de Alemania en particular, es inevitable, aseguran medios locales. Agregan que la fragmentación... 21.06.2026, Sputnik Mundo

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Citando datos del Fondo Monetario Internacional, señalan que la participación de los 27 países miembros de la UE en la producción mundial se ha reducido a la mitad desde 1980, pasando del 27,43% a apenas el 13,99% en 2025.La caída ha sido especialmente pronunciada en Alemania, cuya cuota descendió del 6,98% al 2,94% durante el mismo período. Esto significa que el peso de Berlín en la producción total de la UE pasó de representar más de una cuarta parte a poco más de una quinta parte.Además, los medios destacan que la Unión Europea se encuentra fragmentada y que los actuales líderes europeos carecen tanto del respaldo interno en sus respectivos países como de la valentía política necesaria para revertir la situación. No obstante, incluso para mitigar esta tendencia serían necesarios líderes con un sólido respaldo interno o con la valentía política suficiente para impulsar cambios profundos, cualidades que, según los medios, escasean entre la actual generación de primeros ministros y presidentes europeos.Anteriormente, los líderes de los países de la Unión Europea, reunidos en la cumbre de Bruselas, no lograron ponerse de acuerdo sobre los parámetros del nuevo presupuesto plurianual de la UE para el período 2028-2034 y encargaron que se prosiguieran las negociaciones en los próximos meses. Además, se decidió aplazar el debate sobre la política migratoria y retomarlo en otoño, a pesar de las continuas disputas dentro de la comunidad política sobre cuestiones relacionadas con la concesión de asilo y el control de las fronteras exteriores. A su vez, el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, también declaró que los líderes europeos no logran ponerse de acuerdo sobre si deben entablar negociaciones con Rusia.

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