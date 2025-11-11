https://noticiaslatam.lat/20251111/el-bitcoin-supera-los-105000-dolares-por-las-esperanzas-de-que-reabra-el-gobierno-de-eeuu-1168355555.html

El bitcóin supera los 105.000 dólares por las esperanzas de que reabra el Gobierno de EEUU

El bitcóin supera los 105.000 dólares por las esperanzas de que reabra el Gobierno de EEUU

El bitcoin se situó arriba de los 105.000 dólares en las primeras operaciones del 10 de noviembre en los mercados de Asia, impulsado por las expectativas de un... 11.11.2025, Sputnik Mundo

Las sugerencias del presidente Donald Trump de un posible cheque de estímulo de 2.000 dólares para los estadounidenses que lo merezcan, financiado con el dinero recaudado por su Gobierno a través de los aranceles, se sumaron a las expectativas del mercado de nuevas entradas de capital. Además, el aumento de valor de esta criptomoneda se da después de que senadores republicanos y demócratas llegaran a un acuerdo para financiar la reanudación de las actividades gubernamentales federales, que habían estado suspendidas desde el pasado 1 de octubre.Técnicamente, la evolución del precio del bitcóin es positiva, manteniéndose muy por encima de la media móvil de 50 días, situada entre 69.500 y 70.500 dólares. Sin embargo, hasta hace poco, el bitcóin se había visto afectado por la volatilidad, cayendo por debajo del nivel clave de 100.000 dólares. Según los registros de la semana pasada, unos 400.000 bitcoines se habían intercambiado a precios más bajos, y una gran parte de ellos eran monedas que se habían mantenido entre seis y doce meses. Esto sugiere que las llamadas "manos de diamante" que dominan el comercio de bitcoines estaban perdiendo la fe en el rey de las criptomonedas. También se ha observado que las "ballenas" de bitcóin, que poseen grandes cantidades de la criptodivisa, han estado vendiendo en los últimos meses, lo que ha llevado a la caída de octubre. Sin embargo, la cobertura a gran escala por parte de los operadores, obligados a recomprar los bitcoines que habían vendido en corto anteriormente, se ha sumado al actual impulso comprador.

