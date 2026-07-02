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Irán promete una respuesta inmediata ante cualquier intervención de EEUU en el estrecho de Ormuz

Irán promete una respuesta inmediata ante cualquier intervención de EEUU en el estrecho de Ormuz

Sputnik Mundo

Teherán responderá con rapidez y contundencia ante cualquier intento de injerencia por parte de Estados Unidos en la situación en el estrecho de Ormuz, declaró... 02.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-02T14:04+0000

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A la vez, la entidad castrense recalcó que el estrecho de Ormuz no es un patio de recreo para EEUU, sino territorio soberano de Irán, donde la seguridad y el mantenimiento de la estabilidad de esta vía marítima de vital importancia constituyen una línea roja para las Fuerzas Armadas nacionales.Asimismo, acentuó que todos los buques petroleros y mercantes están obligados a seguir la ruta establecida por Irán para atravesar con seguridad el estrecho de Ormuz, por lo que cualquier desviación del trayecto establecido o incumplimiento de los protocolos de navegación del Estado persa no quedarán sin respuesta por parte de las FFAA iraníes.Con ello, la presencia constante de aeronaves estadounidenses, tanto tripuladas como no tripuladas, en el cielo sobre el estrecho pone en peligro la seguridad de la región, sostuvieron en el ente, al postular que Irán tomará todas las medidas necesarias para defender su soberanía en la zona y reprimir cualquier agresión por parte del Ejército de EEUU y sus aliados.El pasado 18 de junio, Washington y Teherán firmaron a distancia un memorando de entendimiento que prevé el cese del conflicto militar iniciado el pasado 28 de febrero. Este acuerdo de 14 puntos establece los plazos en los que EEUU levantará el bloqueo marítimo, al igual que Irán restablecerá la navegación en el estrecho de Ormuz, entre otras disposiciones clave.

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