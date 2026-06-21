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EEUU mantendrá medidas restrictivas contra la selección de fútbol iraní
EEUU mantendrá medidas restrictivas contra la selección de fútbol iraní
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Washington mantendrá su evaluación para decidir si retira o no algunos de los límites impuestos a la escuadra de Irán, misma que participa en la Copa del Mundo... 21.06.2026, Sputnik Mundo
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El funcionario señaló que, tras el encuentro que el equipo persa sostendrá contra Bélgica el 21 de junio, "tomarán el vuelo de 27 minutos de vuelta a Tijuana (norte de México)". Los comentarios de Giuliani se dan después de que la Federación Iraní de Fútbol presentó una queja formal ante la FIFA por las restricciones de viaje de EEUU, una de las sedes del Mundial, contra jugadores y cuerpo técnico. Las medidas "son incompatibles con el principio de igualdad de condiciones para los equipos participantes y podrían afectar la preparación técnica de los equipos", precisó en su querella.
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EEUU mantendrá medidas restrictivas contra la selección de fútbol iraní

01:45 GMT 21.06.2026 (actualizado: 02:00 GMT 21.06.2026)
© AP Photo / Khalil HamraIntegrantes de la selección de fútbol de Irán, quienes participan en la Copa del Mundo 2026 de la FIFA.
Integrantes de la selección de fútbol de Irán, quienes participan en la Copa del Mundo 2026 de la FIFA. - Sputnik Mundo, 1920, 21.06.2026
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Washington mantendrá su evaluación para decidir si retira o no algunos de los límites impuestos a la escuadra de Irán, misma que participa en la Copa del Mundo y que, debido a la situación entre el país persa y la nación norteamericana, ha tenido que pasar por diversos problemas.
"La ⁠situación es dinámica (...) Ahora mismo tenemos un plan", declaró Andrew Giuliani, director ejecutivo del Grupo de Trabajo de la Casa ​Blanca para la justa mundialista, en entrevista para Reuters.
El funcionario señaló que, tras el encuentro que el equipo persa sostendrá contra Bélgica el 21 de junio, "tomarán el vuelo de 27 minutos de vuelta a Tijuana (norte de México)".
Los comentarios de Giuliani se dan después de que la Federación Iraní de Fútbol presentó una queja formal ante la FIFA por las restricciones de viaje de EEUU, una de las sedes del Mundial, contra jugadores y cuerpo técnico.
Las medidas "son incompatibles con el principio de igualdad de condiciones para los equipos participantes y podrían afectar la preparación técnica de los equipos", precisó en su querella.
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