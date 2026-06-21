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EEUU mantendrá medidas restrictivas contra la selección de fútbol iraní

EEUU mantendrá medidas restrictivas contra la selección de fútbol iraní

Sputnik Mundo

Washington mantendrá su evaluación para decidir si retira o no algunos de los límites impuestos a la escuadra de Irán, misma que participa en la Copa del Mundo... 21.06.2026, Sputnik Mundo

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El funcionario señaló que, tras el encuentro que el equipo persa sostendrá contra Bélgica el 21 de junio, "tomarán el vuelo de 27 minutos de vuelta a Tijuana (norte de México)". Los comentarios de Giuliani se dan después de que la Federación Iraní de Fútbol presentó una queja formal ante la FIFA por las restricciones de viaje de EEUU, una de las sedes del Mundial, contra jugadores y cuerpo técnico. Las medidas "son incompatibles con el principio de igualdad de condiciones para los equipos participantes y podrían afectar la preparación técnica de los equipos", precisó en su querella.

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