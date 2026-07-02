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El OIEA confirma daños significativos en la ciudad satélite de la planta nuclear de Zaporozhie

El OIEA confirma daños significativos en la ciudad satélite de la planta nuclear de Zaporozhie

Sputnik Mundo

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) corroboró la existencia de daños considerables en la ciudad satélite de la central nuclear de Zaporozhie... 02.07.2026, Sputnik Mundo

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Asimismo, el ente subraya que la sección perjudicada desempeña un papel importante en cuanto a la capacidad de respuesta ante emergencias de la planta. Al respecto, Grossi sostuvo que "todo ataque que socave la seguridad nuclear y la preparación ante emergencias es inaceptable".La nota detalla que el 30 de junio la estación de bomberos de Energodar fue atacada por drones y, al día siguiente, los especialistas del OIEA registraron daños en el edificio y en varios vehículos de extinción de incendios, lo cual redujo considerablemente la capacidad operativa del establecimiento bomberil.

https://noticiaslatam.lat/20260618/kiev-pasa-al-asesinato-selectivo-y-sistematico-de-empleados-de-la-central-de-zaporozhie-denuncia-1173942824.html

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