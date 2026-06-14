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Kiev "se está preparando para la inminente pérdida" de Kostantínovka, Druzhkovka y Kramatorsk, señalan desde la Defensa rusa
Kiev "se está preparando para la inminente pérdida" de Kostantínovka, Druzhkovka y Kramatorsk, señalan desde la Defensa rusa
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Kiev reconoce la inminente pérdida de Kostantínovka, Druzhkovka y Kramatorsk, seguida de la pérdida de la aglomeración Slaviansk-Kramatorsk, y se está... 14.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-14T17:38+0000
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"El régimen de Kiev, a pesar de sus declaraciones grandilocuentes sobre un inminente punto de inflexión en el campo de batalla, dirigidas a una audiencia occidental, no solo es consciente, sino que se está preparando activamente para la inminente pérdida de Kostintínovka, Druzhkovka y Kramatorsk, seguida de la pérdida de toda la aglomeración de Slaviansk-Kramatorsk", precisaron.De acuerdo con el Ministerio de Defensa ruso, ya se han trasladado desde Kramatorsk hacia el oeste de Ucrania las principales instalaciones productivas de la Planta de Maquinaria Pesada de Kramatorsk, junto con 3.500 empleados. A su vez, se está preparando la evacuación forzosa de la Planta de Construcción de Maquinaria de Starokramatorsk, así como de la Planta de Construcción de Maquinaria de Novokramatorsk, dedicada a la reparación y restauración de vehículos blindados de las FFAA ucranianas.Además de las empresas, Kiev lleva a cabo desde el 9 de junio una "evacuación forzosa de familias con niños menores de 17 años de Kramatorsk", añadió castrense.Kiev comenzó a evacuar empresas de la ciudad de Kramatorsk debido a la ofensiva exitosa de las FFAA rusas en la república popular de Donetsk, informan desde el Ministerio de Defensa de Rusia. En el mismo periodo, las tropas ucranianas perdieron 1.350 soldados. Anteriormente, las FFAA rusas informaron que las unidades del grupo de fuerzas Sur tomaron el control total de la parte oriental de la ciudad de Konstantínovka, una de las principales zonas fortificadas de las FFAA ucranianas en Donbás; su importancia radica en su papel como centro logístico y defensivo de la región.El control de esta zona reviste importancia estratégica para futuras operaciones de las FFAA rusas en la dirección de la aglomeración de Slaviansk-Kramatorsk y para el avance en el territorio de la república popular de Donetsk.
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Kiev "se está preparando para la inminente pérdida" de Kostantínovka, Druzhkovka y Kramatorsk, señalan desde la Defensa rusa
17:38 GMT 14.06.2026 (actualizado: 18:27 GMT 14.06.2026)
Noticia en desarrollo
Kiev reconoce la inminente pérdida de Kostantínovka, Druzhkovka y Kramatorsk, seguida de la pérdida de la aglomeración Slaviansk-Kramatorsk, y se está preparando activamente para ello, destacaron desde el Ministerio de Defensa ruso.
"El régimen de Kiev, a pesar de sus declaraciones grandilocuentes sobre un inminente punto de inflexión en el campo de batalla, dirigidas a una audiencia occidental, no solo es consciente, sino que se está preparando activamente para la inminente pérdida de Kostintínovka, Druzhkovka y Kramatorsk, seguida de la pérdida de toda la aglomeración de Slaviansk-Kramatorsk", precisaron.
De acuerdo con el Ministerio de Defensa ruso, ya se han trasladado desde Kramatorsk hacia el oeste de Ucrania las principales instalaciones productivas de la Planta de Maquinaria Pesada de Kramatorsk, junto con 3.500 empleados. A su vez, se está preparando la evacuación forzosa de la Planta de Construcción de Maquinaria de Starokramatorsk, así como de la Planta de Construcción de Maquinaria de Novokramatorsk, dedicada a la reparación y restauración de vehículos blindados de las FFAA ucranianas.
Además de las empresas, Kiev lleva a cabo desde el 9 de junio una "evacuación forzosa de familias con niños menores de 17 años de Kramatorsk", añadió castrense.
30 de abril 2023, 13:12 GMT
Kiev comenzó a evacuar empresas de la ciudad de Kramatorsk debido a la ofensiva exitosa de las FFAA rusas en la república popular de Donetsk, informan desde el Ministerio de Defensa de Rusia. En el mismo periodo, las tropas ucranianas perdieron 1.350 soldados.
Anteriormente, las FFAA rusas informaron que las unidades del grupo de fuerzas Sur tomaron el control total
de la parte oriental de la ciudad de Konstantínovka, una de las principales zonas fortificadas
de las FFAA ucranianas en Donbás; su importancia radica en su papel como centro logístico y defensivo de la región.
El control de esta zona reviste importancia estratégica para futuras operaciones de las FFAA rusas en la dirección de la aglomeración de Slaviansk-Kramatorsk y para el avance en el territorio de la república popular de Donetsk.
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