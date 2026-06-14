Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Defensa
Últimas noticias e información relevante sobre defensa y todas las novedades de la industria militar.
https://noticiaslatam.lat/20260614/kiev-se-esta-preparando-para-la-inminente-perdida-de-kostintinovka-druzhkovka-y-kramatorsk-senalan-1173893718.html
Kiev "se está preparando para la inminente pérdida" de Kostantínovka, Druzhkovka y Kramatorsk, señalan desde la Defensa rusa
Kiev "se está preparando para la inminente pérdida" de Kostantínovka, Druzhkovka y Kramatorsk, señalan desde la Defensa rusa
Sputnik Mundo
Kiev reconoce la inminente pérdida de Kostantínovka, Druzhkovka y Kramatorsk, seguida de la pérdida de la aglomeración Slaviansk-Kramatorsk, y se está... 14.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-14T17:38+0000
2026-06-14T18:27+0000
kramatorsk
defensa
ucrania
rusia
fuerzas armadas de rusia
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
seguridad
konstantínovka
slaviansk
🛡️ zonas de conflicto
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/1e/1167034216_0:39:1024:616_1920x0_80_0_0_70204cfd4bf3fcbf88028d94e170202d.jpg
"El régimen de Kiev, a pesar de sus declaraciones grandilocuentes sobre un inminente punto de inflexión en el campo de batalla, dirigidas a una audiencia occidental, no solo es consciente, sino que se está preparando activamente para la inminente pérdida de Kostintínovka, Druzhkovka y Kramatorsk, seguida de la pérdida de toda la aglomeración de Slaviansk-Kramatorsk", precisaron.De acuerdo con el Ministerio de Defensa ruso, ya se han trasladado desde Kramatorsk hacia el oeste de Ucrania las principales instalaciones productivas de la Planta de Maquinaria Pesada de Kramatorsk, junto con 3.500 empleados. A su vez, se está preparando la evacuación forzosa de la Planta de Construcción de Maquinaria de Starokramatorsk, así como de la Planta de Construcción de Maquinaria de Novokramatorsk, dedicada a la reparación y restauración de vehículos blindados de las FFAA ucranianas.Además de las empresas, Kiev lleva a cabo desde el 9 de junio una "evacuación forzosa de familias con niños menores de 17 años de Kramatorsk", añadió castrense.Kiev comenzó a evacuar empresas de la ciudad de Kramatorsk debido a la ofensiva exitosa de las FFAA rusas en la república popular de Donetsk, informan desde el Ministerio de Defensa de Rusia. En el mismo periodo, las tropas ucranianas perdieron 1.350 soldados. Anteriormente, las FFAA rusas informaron que las unidades del grupo de fuerzas Sur tomaron el control total de la parte oriental de la ciudad de Konstantínovka, una de las principales zonas fortificadas de las FFAA ucranianas en Donbás; su importancia radica en su papel como centro logístico y defensivo de la región.El control de esta zona reviste importancia estratégica para futuras operaciones de las FFAA rusas en la dirección de la aglomeración de Slaviansk-Kramatorsk y para el avance en el territorio de la república popular de Donetsk.
https://noticiaslatam.lat/20230430/rusia-destruye-hasta-200-toneladas-de-municiones-ucranianas-cerca-de-la-ciudad-de-kramatorsk-1138853335.html
kramatorsk
ucrania
konstantínovka
slaviansk
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/1e/1167034216_113:0:1024:683_1920x0_80_0_0_223a7afaeecc79ea90312ba57072e261.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kramatorsk, ucrania, rusia, fuerzas armadas de rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, seguridad, konstantínovka, slaviansk, 🛡️ zonas de conflicto
kramatorsk, ucrania, rusia, fuerzas armadas de rusia, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, seguridad, konstantínovka, slaviansk, 🛡️ zonas de conflicto

Kiev "se está preparando para la inminente pérdida" de Kostantínovka, Druzhkovka y Kramatorsk, señalan desde la Defensa rusa

17:38 GMT 14.06.2026 (actualizado: 18:27 GMT 14.06.2026)
© AP Photo / Efrem LukatskyVolodímir Zelenski, escucha al vicecanciller y ministro de Finanzas alemán durante su reunión en Kiev, Ucrania, el 25 de agosto de 2025
Volodímir Zelenski, escucha al vicecanciller y ministro de Finanzas alemán durante su reunión en Kiev, Ucrania, el 25 de agosto de 2025 - Sputnik Mundo, 1920, 14.06.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Síguenos en
Noticia en desarrollo
Kiev reconoce la inminente pérdida de Kostantínovka, Druzhkovka y Kramatorsk, seguida de la pérdida de la aglomeración Slaviansk-Kramatorsk, y se está preparando activamente para ello, destacaron desde el Ministerio de Defensa ruso.
"El régimen de Kiev, a pesar de sus declaraciones grandilocuentes sobre un inminente punto de inflexión en el campo de batalla, dirigidas a una audiencia occidental, no solo es consciente, sino que se está preparando activamente para la inminente pérdida de Kostintínovka, Druzhkovka y Kramatorsk, seguida de la pérdida de toda la aglomeración de Slaviansk-Kramatorsk", precisaron.
De acuerdo con el Ministerio de Defensa ruso, ya se han trasladado desde Kramatorsk hacia el oeste de Ucrania las principales instalaciones productivas de la Planta de Maquinaria Pesada de Kramatorsk, junto con 3.500 empleados. A su vez, se está preparando la evacuación forzosa de la Planta de Construcción de Maquinaria de Starokramatorsk, así como de la Planta de Construcción de Maquinaria de Novokramatorsk, dedicada a la reparación y restauración de vehículos blindados de las FFAA ucranianas.
Además de las empresas, Kiev lleva a cabo desde el 9 de junio una "evacuación forzosa de familias con niños menores de 17 años de Kramatorsk", añadió castrense.
Un soldado ruso lanza un misil Kornet - Sputnik Mundo, 1920, 30.04.2023
Defensa
Rusia destruye hasta 200 toneladas de municiones ucranianas cerca de la ciudad de Kramatorsk
30 de abril 2023, 13:12 GMT
Kiev comenzó a evacuar empresas de la ciudad de Kramatorsk debido a la ofensiva exitosa de las FFAA rusas en la república popular de Donetsk, informan desde el Ministerio de Defensa de Rusia. En el mismo periodo, las tropas ucranianas perdieron 1.350 soldados.
Anteriormente, las FFAA rusas informaron que las unidades del grupo de fuerzas Sur tomaron el control total de la parte oriental de la ciudad de Konstantínovka, una de las principales zonas fortificadas de las FFAA ucranianas en Donbás; su importancia radica en su papel como centro logístico y defensivo de la región.
El control de esta zona reviste importancia estratégica para futuras operaciones de las FFAA rusas en la dirección de la aglomeración de Slaviansk-Kramatorsk y para el avance en el territorio de la república popular de Donetsk.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала