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Kiev "se está preparando para la inminente pérdida" de Kostantínovka, Druzhkovka y Kramatorsk, señalan desde la Defensa rusa

Kiev "se está preparando para la inminente pérdida" de Kostantínovka, Druzhkovka y Kramatorsk, señalan desde la Defensa rusa

Sputnik Mundo

Kiev reconoce la inminente pérdida de Kostantínovka, Druzhkovka y Kramatorsk, seguida de la pérdida de la aglomeración Slaviansk-Kramatorsk, y se está... 14.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-14T17:38+0000

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"El régimen de Kiev, a pesar de sus declaraciones grandilocuentes sobre un inminente punto de inflexión en el campo de batalla, dirigidas a una audiencia occidental, no solo es consciente, sino que se está preparando activamente para la inminente pérdida de Kostintínovka, Druzhkovka y Kramatorsk, seguida de la pérdida de toda la aglomeración de Slaviansk-Kramatorsk", precisaron.De acuerdo con el Ministerio de Defensa ruso, ya se han trasladado desde Kramatorsk hacia el oeste de Ucrania las principales instalaciones productivas de la Planta de Maquinaria Pesada de Kramatorsk, junto con 3.500 empleados. A su vez, se está preparando la evacuación forzosa de la Planta de Construcción de Maquinaria de Starokramatorsk, así como de la Planta de Construcción de Maquinaria de Novokramatorsk, dedicada a la reparación y restauración de vehículos blindados de las FFAA ucranianas.Además de las empresas, Kiev lleva a cabo desde el 9 de junio una "evacuación forzosa de familias con niños menores de 17 años de Kramatorsk", añadió castrense.Kiev comenzó a evacuar empresas de la ciudad de Kramatorsk debido a la ofensiva exitosa de las FFAA rusas en la república popular de Donetsk, informan desde el Ministerio de Defensa de Rusia. En el mismo periodo, las tropas ucranianas perdieron 1.350 soldados. Anteriormente, las FFAA rusas informaron que las unidades del grupo de fuerzas Sur tomaron el control total de la parte oriental de la ciudad de Konstantínovka, una de las principales zonas fortificadas de las FFAA ucranianas en Donbás; su importancia radica en su papel como centro logístico y defensivo de la región.El control de esta zona reviste importancia estratégica para futuras operaciones de las FFAA rusas en la dirección de la aglomeración de Slaviansk-Kramatorsk y para el avance en el territorio de la república popular de Donetsk.

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