Cobertura sobre protestas de la Generación Z buscaría "desprestigiar a gobiernos progresistas", según experta

El fin de semana, unas 17.000 personas —según los cálculos oficiales— acudieron a la convocatoria de la autodenominada Generación Z para marchar contra el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.Portando sombreros de paja y banderas piratas de One Piece, el manga del japonés Eiichirō Oda, los manifestantes salieron del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo capitalino y, a las afueras del Palacio Nacional, casi al final de la movilización, se desató una confrontación con la policía que dejó 120 heridos —100 de ellos agentes— y 19 detenidos.El lunes, la jefa de Estado rechazó la violencia y acusó que, a pesar de lo que se afirma, en el movimiento hay "mucho adulto, pocos jóvenes". Por su parte, la Fiscalía de la capital confirmó la apertura de 18 carpetas de investigación. Mientras que un juez de control vinculó a proceso por tentativa de homicidio a tres de los detenidos.Al mismo tiempo que el altercado en el Zócalo se desarrollaba, diversas cuentas de X en el extranjero, desde usuarios aparentemente independientes, pasando por comunicadores e influencers, hasta medios de comunicación, comenzaron a divulgar imágenes de lo que estaba ocurriendo en México, describiendo la situación como una rebelión e incluso una revolución para derrocar a Sheinbaum.Por ejemplo, el presentador de radio estadounidense Alex Jones, que cuenta con más de 4,4 millones de seguidores en X, compartió al menos cinco videos de los disturbios acompañados de mensajes en los que aseguró que el país latinoamericano "está envuelto en una revolución populista" por un supuesto acercamiento del Gobierno actual con los cárteles del narcotráfico.Además, el representante republicano Carlos A. Giménez, que constantemente lanza diatribas contra el mandatario colombiano, Gustavo Petro, aseveró al día siguiente, también en X, que desde "el Congreso de Estados Unidos, expresamos nuestro total respaldo a todos los mexicanos decentes que han tomado las calles de su país para expresar su descontento con el narcogobierno colaboracionista de Morena. Ya es hora de que recuperen su país de estos bandidos".Una "narrativa particular" En entrevista con Sputnik, la politóloga de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Elisa Godínez Pérez, observó que esta "narrativa particular" en la que algunos personajes de las redes sociales y medios de comunicación se han concentrado "no corresponde fielmente a lo ocurrido" el 15 de noviembre.Lo anterior, añade la experta, es presentado en un relato que articula discursos ya vistos en otros países con "partes de la realidad que son verdad, pero son utilizadas para mentir", como la última encuesta global de Morning Consulting —"misma que, por cierto, el presidente López Obrador, en el sexenio pasado, nombraba con cierta frecuencia"—, en la que la desaprobación de la mandataria mexicana creció 24 puntos porcentuales en un año."Se están agarrando de esa encuesta" para asegurar que la popularidad de la mandataria cayó en todos los sondeos, remarca la politóloga, pero "la estadística no funciona así".Por otro lado, la experta citó una investigación presentada en la conferencia matutina de la presidenta que sostiene que la movilización de la Generación Z en México ha sido impulsada por grupos internacionales de derecha. Asimismo, por cuentas de redes sociales operadas desde el extranjero que, solo en octubre y lo que va de noviembre, habrían destinado 4,86 millones de dólares a este fin."[El estudio] documenta también la participación en esta convocatoria de ciertos personajes, de ciertos influencers (...) y también hace una relación entre actores en México y en el extranjero que tienen en común la ideología de derecha y que son opositores, en el caso de México, al Gobierno [actual]", remarca Godínez Pérez.Lo anterior, continúa la politóloga, pone en el centro la existencia de redes internacionales que funcionan con base en la cooperación entre actores con una misma ideología, en este caso, de derecha o conservadora.Dichas redes, detalla, son integradas por políticos, académicos, intelectuales, medios de comunicación, instituciones, organizaciones no gubernamentales, entre otros, que coinciden en este interés y, por ende, "comparten visiones del mundo, discursos, recursos, a veces financiamiento y tácticas"."También apoyan estrategias políticas, legales, electorales y de movilización política. Por otro lado, también tenemos el intercambio, el apoyo que se da entre partidos y bloques parlamentarios de derecha, tanto en Europa como en América Latina, por lo menos, hay invitaciones comunes a congresos, se elaboran campañas conjuntas", continúa.La experta añade que todas estas redes de cooperación emplean estrategias de desinformación mediante granjas de bots y encuestas con el objetivo de influir en la opinión pública. "Lo que hay que decir [según esos personajes] es que son los jóvenes los que están encabezando esta revuelta social en contra de un [presunto] Gobierno autoritario", remarca la politóloga, pero "los problemas reales de la juventud en México no están siendo vistos por estas personas".Por último, la experta sostiene que esta estrategia le ha dado a la oposición mexicana, partidista y no partidista, un impulso de cara a las elecciones de 2027, en donde se renovarán 17 gubernaturas de las 32 que conforman al país, "para ver si recuperan algo en las urnas".

