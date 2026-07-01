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La mayoría de los ucranianos apoya negociar con Rusia lo antes posible, según encuesta
La mayoría de los ucranianos apoya negociar con Rusia lo antes posible, según encuesta
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Al menos 66% de ucranianos opinan que Kiev debería intentar negociar con Moscú el fin del conflicto lo antes posible, reveló un nuevo sondeo de Gallup. Al... 01.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-01T17:33+0000
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Así, 2025 supuso un punto de inflexión en la opinión pública, al situarse cerca del 70% el apoyo al inicio de un proceso de paz. No obstante, los primeros indicios de esa tendencia ya se observaban en 2024, cuando el respaldo a las negociaciones alcanzaba el 52%.Al mismo tiempo, el respaldo de los ucranianos al liderazgo de EEUU continúa en descenso. Según nuevos datos, apenas el 7% de los encuestados manifestó aprobarlo, frente al 79% que afirmó desaprobarlo.En las dos últimas décadas de encuestas de Gallup realizadas en más de 140 países, ningún otro país ha experimentado una caída tan abrupta en la aprobación de EEUU en un periodo de cinco años, al pasar del 66% en 2022 al 7% en 2026.Cabe destacar que en 2025 el nivel de aprobación ya había caído notablemente, al alcanzar un mínimo histórico del 16%.Desde Moscú declararon en repetidas ocasiones que Rusia está dispuesta a entablar negociaciones de paz con Ucrania sobre la base de los acuerdos alcanzados en Estambul en 2022.En 2025, Rusia y Ucrania celebraron tres rondas de negociaciones directas en Estambul. Como resultado, acordaron varios intercambios de prisioneros y presentaron borradores de memorandos con propuestas para la resolución del conflicto. Sin embargo, el proceso de negociación se encuentra actualmente en pausa.
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La mayoría de los ucranianos apoya negociar con Rusia lo antes posible, según encuesta
Al menos 66% de ucranianos opinan que Kiev debería intentar negociar con Moscú el fin del conflicto lo antes posible, reveló un nuevo sondeo de Gallup. Al mismo tiempo, el informe subrayó que esta tendencia se registra por segundo año consecutivo.
Así, 2025 supuso un punto de inflexión en la opinión pública, al situarse cerca del 70% el apoyo al inicio de un proceso de paz. No obstante, los primeros indicios de esa tendencia ya se observaban en 2024, cuando el respaldo a las negociaciones alcanzaba el 52%.
Al mismo tiempo, el respaldo de los ucranianos al liderazgo de EEUU continúa en descenso. Según nuevos datos, apenas el 7% de los encuestados manifestó aprobarlo, frente al 79% que afirmó desaprobarlo.
En las dos últimas décadas de encuestas de Gallup realizadas en más de 140 países, ningún otro país ha experimentado una caída tan abrupta en la aprobación de EEUU en un periodo de cinco años, al pasar del 66% en 2022 al 7% en 2026.
Cabe destacar que en 2025 el nivel de aprobación ya había caído notablemente, al alcanzar un mínimo histórico del 16%.
Desde Moscú declararon en repetidas ocasiones que Rusia está dispuesta a entablar negociaciones de paz con Ucrania sobre la base de los acuerdos alcanzados en Estambul en 2022.
En 2025, Rusia y Ucrania celebraron tres rondas de negociaciones directas en Estambul. Como resultado, acordaron varios intercambios de prisioneros y presentaron borradores de memorandos con propuestas para la resolución del conflicto. Sin embargo, el proceso de negociación se encuentra actualmente en pausa
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