Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Defensa
Últimas noticias e información relevante sobre defensa y todas las novedades de la industria militar.
https://noticiaslatam.lat/20260701/la-mayoria-de-los-ucranianos-apoya-negociar-con-rusia-lo-antes-posible-segun-encuesta-1174124202.html
La mayoría de los ucranianos apoya negociar con Rusia lo antes posible, según encuesta
La mayoría de los ucranianos apoya negociar con Rusia lo antes posible, según encuesta
Sputnik Mundo
Al menos 66% de ucranianos opinan que Kiev debería intentar negociar con Moscú el fin del conflicto lo antes posible, reveló un nuevo sondeo de Gallup. Al... 01.07.2026, Sputnik Mundo
2026-07-01T17:33+0000
2026-07-01T17:33+0000
defensa
rusia
ucrania
📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania
🛡️ zonas de conflicto
🌍 europa
gallup
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/16/1166764765_0:53:1025:629_1920x0_80_0_0_d1f56b2fac67751a1c433e1167e0818d.jpg
Así, 2025 supuso un punto de inflexión en la opinión pública, al situarse cerca del 70% el apoyo al inicio de un proceso de paz. No obstante, los primeros indicios de esa tendencia ya se observaban en 2024, cuando el respaldo a las negociaciones alcanzaba el 52%.Al mismo tiempo, el respaldo de los ucranianos al liderazgo de EEUU continúa en descenso. Según nuevos datos, apenas el 7% de los encuestados manifestó aprobarlo, frente al 79% que afirmó desaprobarlo.En las dos últimas décadas de encuestas de Gallup realizadas en más de 140 países, ningún otro país ha experimentado una caída tan abrupta en la aprobación de EEUU en un periodo de cinco años, al pasar del 66% en 2022 al 7% en 2026.Cabe destacar que en 2025 el nivel de aprobación ya había caído notablemente, al alcanzar un mínimo histórico del 16%.Desde Moscú declararon en repetidas ocasiones que Rusia está dispuesta a entablar negociaciones de paz con Ucrania sobre la base de los acuerdos alcanzados en Estambul en 2022.En 2025, Rusia y Ucrania celebraron tres rondas de negociaciones directas en Estambul. Como resultado, acordaron varios intercambios de prisioneros y presentaron borradores de memorandos con propuestas para la resolución del conflicto. Sin embargo, el proceso de negociación se encuentra actualmente en pausa.
https://noticiaslatam.lat/20260630/italia-bloquea-la-ayuda-militar-de-la-otan-a-kiev-para-2027--1174118844.html
ucrania
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/16/1166764765_58:0:966:681_1920x0_80_0_0_0693b48db802a9a95d1cee8530bdba66.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusia, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa, gallup
rusia, ucrania, 📰 operación rusa de desmilitarización y desnazificación de ucrania, 🛡️ zonas de conflicto, 🌍 europa, gallup

La mayoría de los ucranianos apoya negociar con Rusia lo antes posible, según encuesta

17:33 GMT 01.07.2026
© AP Photo / Anatolii LysianskyiLos reclutas ucranianos realizan un entrenamiento de adaptación fisiológica cerca del frente cerca de Járkov, Ucrania, 1 de junio de 2025
Los reclutas ucranianos realizan un entrenamiento de adaptación fisiológica cerca del frente cerca de Járkov, Ucrania, 1 de junio de 2025 - Sputnik Mundo, 1920, 01.07.2026
© AP Photo / Anatolii Lysianskyi
Síguenos en
Al menos 66% de ucranianos opinan que Kiev debería intentar negociar con Moscú el fin del conflicto lo antes posible, reveló un nuevo sondeo de Gallup. Al mismo tiempo, el informe subrayó que esta tendencia se registra por segundo año consecutivo.
Así, 2025 supuso un punto de inflexión en la opinión pública, al situarse cerca del 70% el apoyo al inicio de un proceso de paz. No obstante, los primeros indicios de esa tendencia ya se observaban en 2024, cuando el respaldo a las negociaciones alcanzaba el 52%.
Al mismo tiempo, el respaldo de los ucranianos al liderazgo de EEUU continúa en descenso. Según nuevos datos, apenas el 7% de los encuestados manifestó aprobarlo, frente al 79% que afirmó desaprobarlo.
La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni - Sputnik Mundo, 1920, 30.06.2026
Internacional
Italia bloquea la ayuda militar de la OTAN a Kiev para 2027
ayer, 22:15 GMT
En las dos últimas décadas de encuestas de Gallup realizadas en más de 140 países, ningún otro país ha experimentado una caída tan abrupta en la aprobación de EEUU en un periodo de cinco años, al pasar del 66% en 2022 al 7% en 2026.
Cabe destacar que en 2025 el nivel de aprobación ya había caído notablemente, al alcanzar un mínimo histórico del 16%.
Desde Moscú declararon en repetidas ocasiones que Rusia está dispuesta a entablar negociaciones de paz con Ucrania sobre la base de los acuerdos alcanzados en Estambul en 2022.
En 2025, Rusia y Ucrania celebraron tres rondas de negociaciones directas en Estambul. Como resultado, acordaron varios intercambios de prisioneros y presentaron borradores de memorandos con propuestas para la resolución del conflicto. Sin embargo, el proceso de negociación se encuentra actualmente en pausa.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала