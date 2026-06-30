Italia bloquea la ayuda militar de la OTAN a Kiev para 2027

Según informes de prensa, Roma se opuso a la transferencia de al menos 70.000 millones de euros (cerca de 79.900 millones de dólares) a Ucrania en 2026, mientras que Estados Unidos bloqueó la inclusión de la frase "vínculo inseparable" entre el país y la seguridad europea. Debido al estancamiento, el borrador final solo contenía la escueta frase: "Ucrania contribuye a la seguridad transatlántica".
Los países de la alianza no lograron llegar a un acuerdo sobre los compromisos para la cumbre del próximo año, que se celebrará en Turquía.
Según informes de prensa, Roma se opuso a la transferencia de al menos 70.000 millones de euros (cerca de 79.900 millones de dólares) a Ucrania en 2026, mientras que Estados Unidos bloqueó la inclusión de la frase "vínculo inseparable" entre el país y la seguridad europea.
Debido al estancamiento, el borrador final solo contenía la escueta frase: "Ucrania contribuye a la seguridad transatlántica".
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