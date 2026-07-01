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El seleccionador de Ecuador renuncia tras la eliminación del equipo del Mundial

El seleccionador de Ecuador renuncia tras la eliminación del equipo del Mundial

Sputnik Mundo

El entrenador argentino Sebastián Beccacece anunció su salida como seleccionador de Ecuador después de la derrota sufrida ante México en los octavos de final... 01.07.2026, Sputnik Mundo

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El contrato de Beccacece finalizaba con el Mundial y no será renovado. En la noche del martes al miércoles, la selección ecuatoriana perdió ante México por 0:2.En su balance del ciclo, el técnico sostuvo que fue un período de dos años y medio de trabajo continuo, caracterizado, según él, por "mucha honestidad, mucha transparencia" y la entrega máxima del grupo. A pesar de no haber alcanzado sus objetivos, valoró positivamente su trabajo: "Creo que hemos dejado un legado. Fue una gran aventura con un final agridulce". Beccacece tiene 45 años. Dirigió a la selección ecuatoriana desde agosto de 2024. Anteriormente, trabajó en varios clubes, entre ellos el español Elche, y los argentinos Racing e Independiente. Además, fue seleccionador de la selección juvenil de Argentina y asistente en el equipo absoluto, así como en la selección de Chile.En el grupo E, Ecuador sumó 4 puntos y terminó en el tercer puesto, por detrás de Costa de Marfil (6) y Alemania (6). Cerró la tabla la selección de Curazao (1).La Copa Mundial de la FIFA 2026 cuenta por primera vez con 48 selecciones y es la primera en celebrarse en tres países: EEUU, Canadá y México. El torneo se lleva a cabo del 11 de junio al 19 de julio.

https://noticiaslatam.lat/20260630/quedar-eliminado-del-mundial-sin-haber-perdido-ni-un-solo-partido-una-seleccion-corrio-con-este-1174109028.html

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