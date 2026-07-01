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Cuba seguirá buscando el diálogo con EEUU, pero está dispuesta a defenderse, indica el canciller de la isla

Cuba seguirá buscando el diálogo con EEUU, pero está dispuesta a defenderse, indica el canciller de la isla

Sputnik Mundo

La Habana mantendrá su disposición al diálogo con Washington y continuará buscando soluciones diplomáticas, pese a las sanciones y al cerco energético impuesto... 01.07.2026, Sputnik Mundo

2026-07-01T16:27+0000

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De acuerdo con el ministro de Exteriores de la isla, actualmente existen conversaciones diplomáticas entre ambos Gobiernos, aunque "no muestran progreso". Al mismo tiempo, denunció una contradicción entre el tono respetuoso de los contactos oficiales y las acciones que continúa aplicando la Administración estadounidense.El jefe de la diplomacia cubana subrayó que el objetivo de La Habana es resolver las diferencias "por medios pacíficos", evitar cualquier confrontación militar y desarrollar áreas de cooperación bilateral que beneficien a ambos pueblos, siempre sobre la base de la igualdad soberana, el respeto mutuo, la no injerencia en los asuntos internos y el beneficio para ambos países.Además, advirtió que cualquier agresión militar contra la isla tendría graves consecuencias."Una agresión militar contra Cuba tendrá que ser respondida con toda nuestra fuerza por nuestro Estado y por todo nuestro pueblo. Sería un baño de sangre", destacó, subrayando que Cuba actúa "únicamente en legítima defensa" y no detendrá "el curso de transformaciones".Cuba lleva más de 65 años luchando contra el embargo comercial impuesto por EEUU. La presión de Washington sobre La Habana se ha intensificado en los últimos meses, cuando, en enero, la Casa Blanca amenazó con imponer sanciones a los países que suministran petróleo a la nación caribeña.La crisis energética, como se ha confirmado en repetidas ocasiones, incluso en la ONU, afecta ante todo a los cubanos de a pie y se extiende a todos los ámbitos de la vida en Cuba, desde la economía hasta la sanidad.Por su parte, el Gobierno cubano afirma que Washington utiliza el cerco energético para asfixiar su economía y hacer insoportables las condiciones de vida de su población. De acuerdo con datos oficiales, en lo que va de año solo ha llegado a la isla un barco ruso, con un donativo de 100.000 toneladas de crudo.

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