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Cuba seguirá buscando el diálogo con EEUU, pero está dispuesta a defenderse, indica el canciller de la isla
Cuba seguirá buscando el diálogo con EEUU, pero está dispuesta a defenderse, indica el canciller de la isla
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La Habana mantendrá su disposición al diálogo con Washington y continuará buscando soluciones diplomáticas, pese a las sanciones y al cerco energético impuesto... 01.07.2026, Sputnik Mundo
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De acuerdo con el ministro de Exteriores de la isla, actualmente existen conversaciones diplomáticas entre ambos Gobiernos, aunque "no muestran progreso". Al mismo tiempo, denunció una contradicción entre el tono respetuoso de los contactos oficiales y las acciones que continúa aplicando la Administración estadounidense.El jefe de la diplomacia cubana subrayó que el objetivo de La Habana es resolver las diferencias "por medios pacíficos", evitar cualquier confrontación militar y desarrollar áreas de cooperación bilateral que beneficien a ambos pueblos, siempre sobre la base de la igualdad soberana, el respeto mutuo, la no injerencia en los asuntos internos y el beneficio para ambos países.Además, advirtió que cualquier agresión militar contra la isla tendría graves consecuencias."Una agresión militar contra Cuba tendrá que ser respondida con toda nuestra fuerza por nuestro Estado y por todo nuestro pueblo. Sería un baño de sangre", destacó, subrayando que Cuba actúa "únicamente en legítima defensa" y no detendrá "el curso de transformaciones".Cuba lleva más de 65 años luchando contra el embargo comercial impuesto por EEUU. La presión de Washington sobre La Habana se ha intensificado en los últimos meses, cuando, en enero, la Casa Blanca amenazó con imponer sanciones a los países que suministran petróleo a la nación caribeña.La crisis energética, como se ha confirmado en repetidas ocasiones, incluso en la ONU, afecta ante todo a los cubanos de a pie y se extiende a todos los ámbitos de la vida en Cuba, desde la economía hasta la sanidad.Por su parte, el Gobierno cubano afirma que Washington utiliza el cerco energético para asfixiar su economía y hacer insoportables las condiciones de vida de su población. De acuerdo con datos oficiales, en lo que va de año solo ha llegado a la isla un barco ruso, con un donativo de 100.000 toneladas de crudo.
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Cuba seguirá buscando el diálogo con EEUU, pero está dispuesta a defenderse, indica el canciller de la isla

16:27 GMT 01.07.2026
© AP Photo / Richard DrewBruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, habla durante una entrevista con The Associated Press en la Misión Permanente de Cuba ante las Naciones Unidas, en Nueva York, el 30 de septiembre de 2025
Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, habla durante una entrevista con The Associated Press en la Misión Permanente de Cuba ante las Naciones Unidas, en Nueva York, el 30 de septiembre de 2025 - Sputnik Mundo, 1920, 01.07.2026
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La Habana mantendrá su disposición al diálogo con Washington y continuará buscando soluciones diplomáticas, pese a las sanciones y al cerco energético impuesto por EEUU, afirmó el canciller cubano, Bruno Rodríguez, en entrevista con medios estadounidenses.
De acuerdo con el ministro de Exteriores de la isla, actualmente existen conversaciones diplomáticas entre ambos Gobiernos, aunque "no muestran progreso". Al mismo tiempo, denunció una contradicción entre el tono respetuoso de los contactos oficiales y las acciones que continúa aplicando la Administración estadounidense.

"A pesar de eso, mantendremos nuestra disposición al diálogo e incluso mantenemos y mantendremos la cooperación con el Gobierno de los Estados Unidos, pese a esa conducta inaceptable", declaró Rodríguez.

El jefe de la diplomacia cubana subrayó que el objetivo de La Habana es resolver las diferencias "por medios pacíficos", evitar cualquier confrontación militar y desarrollar áreas de cooperación bilateral que beneficien a ambos pueblos, siempre sobre la base de la igualdad soberana, el respeto mutuo, la no injerencia en los asuntos internos y el beneficio para ambos países.
Además, advirtió que cualquier agresión militar contra la isla tendría graves consecuencias.
"Una agresión militar contra Cuba tendrá que ser respondida con toda nuestra fuerza por nuestro Estado y por todo nuestro pueblo. Sería un baño de sangre", destacó, subrayando que Cuba actúa "únicamente en legítima defensa" y no detendrá "el curso de transformaciones".
Ayuda humanitaria del Programa Mundial de Alimentos de la ONU para Cuba - Sputnik Mundo, 1920, 26.06.2026
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La ONU aprueba ayuda alimentaria para Cuba pese a presiones de EEUU, destaca el canciller
26 de junio, 18:56 GMT
Cuba lleva más de 65 años luchando contra el embargo comercial impuesto por EEUU. La presión de Washington sobre La Habana se ha intensificado en los últimos meses, cuando, en enero, la Casa Blanca amenazó con imponer sanciones a los países que suministran petróleo a la nación caribeña.
La crisis energética, como se ha confirmado en repetidas ocasiones, incluso en la ONU, afecta ante todo a los cubanos de a pie y se extiende a todos los ámbitos de la vida en Cuba, desde la economía hasta la sanidad.
Por su parte, el Gobierno cubano afirma que Washington utiliza el cerco energético para asfixiar su economía y hacer insoportables las condiciones de vida de su población. De acuerdo con datos oficiales, en lo que va de año solo ha llegado a la isla un barco ruso, con un donativo de 100.000 toneladas de crudo.
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