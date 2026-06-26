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La ONU aprueba ayuda alimentaria para Cuba pese a presiones de EEUU, destaca el canciller
La ONU aprueba ayuda alimentaria para Cuba pese a presiones de EEUU, destaca el canciller
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El canciller cubano, Bruno Rodríguez, valoró positivamente la autorización del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU sobre el Plan Estratégico para... 26.06.2026, Sputnik Mundo
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Según el titular, es de especial importancia que la decisión de seguir brindando ayuda se tome precisamente cuando se produce "el reforzamiento sin precedentes del bloqueo y el cerco energético de EEUU"."Contundente victoria de Cuba en el PMA frente a maniobras de EEUU para impedir ayuda en alimentos al pueblo cubano", resaltó el ministro.Con anterioridad, el PMA aprobó el Plan Estratégico para Cuba que abarca el periodo del 1 de julio de 2026 al 31 de diciembre de 2030. El plan, según el comunicado de la agencia, "guiará nuestro trabajo junto a comunidades e instituciones para apoyar el acceso a alimentos nutritivos, fortalecer la protección social y responder mejor a las crisis".Cuba lleva más de 65 años luchando contra el embargo comercial impuesto por EEUU. La presión de Washington sobre La Habana se ha intensificado en los últimos meses, cuando, en enero, la Casa Blanca amenazó con imponer sanciones a los países que suministran petróleo a la nación caribeña.La crisis energética, como se ha confirmado en repetidas ocasiones incluso en la ONU, afecta ante todo a los cubanos de a pie y se extiende a todos los ámbitos de la vida en Cuba, desde la economía hasta la sanidad.En La Habana sostienen que estas medidas estadounidenses tienen como objetivo asfixiar económicamente a Cuba, así como empeorar la vida de sus habitantes y provocar un cambio en el rumbo político del país.
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La ONU aprueba ayuda alimentaria para Cuba pese a presiones de EEUU, destaca el canciller
El canciller cubano, Bruno Rodríguez, valoró positivamente la autorización del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU sobre el Plan Estratégico para Cuba, que abarca el periodo del 1 de julio de 2026 al 31 de diciembre de 2030. El hecho se produce en un contexto marcado por el endurecimiento del bloqueo por parte de EEUU, resaltó el titular.
"Pese a sus ingentes y espurias presiones, EEUU quedó aislado en la Junta Ejecutiva de dicho órgano de la ONU, que aprobó (...) el Programa que permitirá mantener la cooperación de esa agencia con Cuba durante el periodo del 2026 al 2030, por un monto de 116 millones de dólares para seguridad alimentaria", escribió el ministro en la red X.
Según el titular, es de especial importancia que la decisión de seguir brindando ayuda se tome precisamente cuando se produce "el reforzamiento sin precedentes del bloqueo
y el cerco energético de EEUU".
"Contundente victoria de Cuba en el PMA frente a maniobras de EEUU para impedir ayuda en alimentos al pueblo cubano", resaltó el ministro.
Con anterioridad, el PMA aprobó el Plan Estratégico para Cuba que abarca el periodo del 1 de julio de 2026 al 31 de diciembre de 2030. El plan, según el comunicado de la agencia, "guiará nuestro trabajo junto a comunidades e instituciones para apoyar el acceso a alimentos nutritivos, fortalecer la protección social y responder mejor a las crisis".
Cuba lleva más de 65 años luchando contra el embargo comercial impuesto por EEUU
. La presión de Washington sobre La Habana se ha intensificado en los últimos meses, cuando, en enero, la Casa Blanca amenazó con imponer sanciones a los países que suministran petróleo
a la nación caribeña.
La crisis energética, como se ha confirmado en repetidas ocasiones incluso en la ONU, afecta ante todo a los cubanos de a pie y se extiende a todos los ámbitos de la vida en Cuba, desde la economía hasta la sanidad
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En La Habana sostienen que estas medidas estadounidenses tienen como objetivo asfixiar económicamente a Cuba, así como empeorar la vida de sus habitantes y provocar un cambio en el rumbo político del país.
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