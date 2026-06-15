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¿Qué son las microapuestas y por qué pueden ser un problema durante la Copa del Mundo?
¿Qué son las microapuestas y por qué pueden ser un problema durante la Copa del Mundo?
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Durante la justa mundialista, hay diversas actividades que conjugan el resultado de los partidos de fútbol con otros juegos. Sin embargo, en algunas ocasiones... 15.06.2026, Sputnik Mundo
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De acuerdo con especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), las microapuestas, donde se arriesga dinero tras estimar no solo el resultado de un encuentro deportivo, sino aspectos específicos de este, encienden alertas durante la contienda que, desde el 11 de junio, se lleva a cabo entre México, Estados Unidos y Canadá."Las casas de apuestas virtuales en México esperan un incremento de entre 40 y 50% en sus transacciones, y se prevé que aproximadamente el 43% de los consumidores o de aficionados al fútbol lo hagan virtualmente, cifra que está también por encima del promedio mundial, que es del 33%", refirió la casa de estudios en un comunicado.El problema radica, de acuerdo con el economista mexicano Gabriel Delgado Toral, en el gasto que se dará por estas acciones. Ello se debe no solo por este incremento en participante, sino a los cambios en el impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS).Por ejemplo, si hoy una persona invierte 100 pesos (5,81 dólares), deberá pagar 50 (2,9 dólares) de ellos de impuesto, por lo que ese dinero diferirá de los ingresos totales de las plataformas dedicadas a este ámbito."Esto complica el cálculo preciso del dinero generado por esta práctica, debido a que la Ley General de Juegos y Sorteos no tiene una regulación que sea aplicable tanto a casas de apuestas físicas como virtuales, y a esto se suma que hay un submundo de apuestas del que no se tiene una cifra exacta", resaltó el experto en el comunicado.
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¿Qué son las microapuestas y por qué pueden ser un problema durante la Copa del Mundo?

08:37 GMT 15.06.2026
© AP Photo / Ricardo MazalanDesfile Mundialista en la Ciudad de México.
Desfile Mundialista en la Ciudad de México. - Sputnik Mundo, 1920, 15.06.2026
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Durante la justa mundialista, hay diversas actividades que conjugan el resultado de los partidos de fútbol con otros juegos. Sin embargo, en algunas ocasiones, estas pueden ser riesgosas para la población.
De acuerdo con especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), las microapuestas, donde se arriesga dinero tras estimar no solo el resultado de un encuentro deportivo, sino aspectos específicos de este, encienden alertas durante la contienda que, desde el 11 de junio, se lleva a cabo entre México, Estados Unidos y Canadá.
"Las casas de apuestas virtuales en México esperan un incremento de entre 40 y 50% en sus transacciones, y se prevé que aproximadamente el 43% de los consumidores o de aficionados al fútbol lo hagan virtualmente, cifra que está también por encima del promedio mundial, que es del 33%", refirió la casa de estudios en un comunicado.
El problema radica, de acuerdo con el economista mexicano Gabriel Delgado Toral, en el gasto que se dará por estas acciones. Ello se debe no solo por este incremento en participante, sino a los cambios en el impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS).
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No solo son los partidos de fútbol: CDMX celebra con Desfile Mundialista
13 de junio, 23:30 GMT
Por ejemplo, si hoy una persona invierte 100 pesos (5,81 dólares), deberá pagar 50 (2,9 dólares) de ellos de impuesto, por lo que ese dinero diferirá de los ingresos totales de las plataformas dedicadas a este ámbito.
"Esto complica el cálculo preciso del dinero generado por esta práctica, debido a que la Ley General de Juegos y Sorteos no tiene una regulación que sea aplicable tanto a casas de apuestas físicas como virtuales, y a esto se suma que hay un submundo de apuestas del que no se tiene una cifra exacta", resaltó el experto en el comunicado.
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