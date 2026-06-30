Nicaragua respalda declaración de la Duma rusa que exigen el fin del bloqueo de EEUU contra Cuba

El respaldo fue aprobado por el plenario luego que la vicepresidenta del órgano legislativo, Arling Alonso, diera lectura a la declaración remitida por el Parlamento ruso, en la que los diputados de Moscú califican el bloqueo como una violación de los principios del derecho internacional y expresan preocupación por el incremento de la presión estadounidense sobre Cuba.Asimismo, la Duma Estatal instó a las Naciones Unidas, a las organizaciones parlamentarias internacionales y a los parlamentos del mundo "a condenar la política agresiva de Estados Unidos hacia la República de Cuba y exigir a EEUU que levante de inmediato el bloqueo comercial, económico, financiero y energético contra la isla".Durante el debate en Managua, el presidente del Grupo de Parlamentario de Amistad con la República de Cuba de la Asamblea Nacional, Edwin Castro, solicitó que el pronunciamiento de Rusia fuera respaldado por el Legislativo nicaragüense."El derecho internacional lo exige, la norma de Naciones Unidas lo exige, pero además nuestra amistad inquebrantable con Cuba lo demanda. No podemos hacer menos que solidarizarnos permanentemente con el pueblo, el Gobierno de Cuba", afirmó el legislador al defender la aprobación de la declaración.Castro añadió que "no podemos esperar para exigir lo que el mundo entero ha exigido en la Asamblea de Naciones Unidas año tras año, el fin de las medidas unilaterales que han sido recrudecidas contra el pueblo cubano. Por eso pido a esta Asamblea que someta a votación el respaldo, que espero sea unánime, por humanismo, por solidaridad y por obligación moral".La declaración de la Duma Estatal también expresa su preocupación por el despliegue de fuerzas navales estadounidenses en el mar Caribe, al considerar que incrementa la tensión en torno a la isla, de acuerdo a la declaratoria enviada a Managua.El 7 de julio, la Asamblea General de las Naciones Unidas conocerá las consecuencias del bloqueo norteamericano contra Cuba agravado este 2026, por el cerco energético que impuestos a la isla.
La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó una declaración de respaldo al pronunciamiento emitido por la Duma Estatal de Rusia, que condena el endurecimiento de las medidas unilaterales de Estados Unidos contra Cuba y reclama el levantamiento del bloqueo impuesto contra la nación caribeña.
El respaldo fue aprobado por el plenario luego que la vicepresidenta del órgano legislativo, Arling Alonso, diera lectura a la declaración remitida por el Parlamento ruso, en la que los diputados de Moscú califican el bloqueo como una violación de los principios del derecho internacional y expresan preocupación por el incremento de la presión estadounidense sobre Cuba.
El documento sostiene que "el bloqueo económico, financiero y sobre todo energético que se ha vuelto prácticamente total (…). No es más que una injerencia descarada en los asuntos internos de un Estado soberano", y afirma que las acciones de Washington buscan "obligar mediante el chantaje económico y militar a los dirigentes cubanos a aceptar concesiones inaceptables" y propiciar un cambio de poder en la isla.
Durante el debate en Managua, el presidente del Grupo de Parlamentario de Amistad con la República de Cuba de la Asamblea Nacional, Edwin Castro, solicitó que el pronunciamiento de Rusia fuera respaldado por el Legislativo nicaragüense.
"El derecho internacional lo exige, la norma de Naciones Unidas lo exige, pero además nuestra amistad inquebrantable con Cuba lo demanda. No podemos hacer menos que solidarizarnos permanentemente con el pueblo, el Gobierno de Cuba", afirmó el legislador al defender la aprobación de la declaración.
Castro añadió que "no podemos esperar para exigir lo que el mundo entero ha exigido en la Asamblea de Naciones Unidas año tras año, el fin de las medidas unilaterales que han sido recrudecidas contra el pueblo cubano. Por eso pido a esta Asamblea que someta a votación el respaldo, que espero sea unánime, por humanismo, por solidaridad y por obligación moral".
La declaración de la Duma Estatal también expresa su preocupación por el despliegue de fuerzas navales estadounidenses en el mar Caribe, al considerar que incrementa la tensión en torno a la isla, de acuerdo a la declaratoria enviada a Managua.
El 7 de julio, la Asamblea General de las Naciones Unidas conocerá las consecuencias del bloqueo norteamericano contra Cuba agravado este 2026, por el cerco energético que impuestos a la isla.
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