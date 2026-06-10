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Rusia repudia la injerencia de EEUU en Cuba y las presiones ejercidas sobre la nación caribeña | Video
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El bloqueo impuesto por EEUU a Cuba constituye un intento de poner bajo su control al Estado soberano, subrayó la portavoz de la Cancillería rusa, María... 10.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-10T16:31+0000
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De acuerdo con Zajárova, el bloqueo estadounidense contra el país "no es otra cosa que uno de los métodos empleados por EEUU para establecer su propio control sobre Cuba, en el marco de su política de resurgimiento de la doctrina Monroe".Previamente, la Duma Estatal (Cámara Baja del Parlamento ruso) adoptó una declaración dirigida a la ONU, organizaciones parlamentarias internacionales y a los parlamentos de los países del mundo, en la que condena la política agresiva de Washington hacia Cuba y el aumento de la presión sobre el país caribeño.EEUU "hace tiempo debería haber aceptado" que Cuba siga su propio camino, agregó a continuación el presidente de la Duma Estatal, Viacheslav Volodin.La situación en Cuba se agravó drásticamente en los últimos meses luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, firmara en enero una orden ejecutiva que autoriza la imposición de aranceles a las importaciones procedentes de países que suministren petróleo a Cuba, y declarara un estado de emergencia ante una supuesta amenaza procedente de la isla para la seguridad nacional.Esta medida, que llevó a una grave escasez de combustible en el país y al consiguiente impacto en el acceso de la población a la electricidad, los alimentos y la atención médica, es denunciada por La Habana como un intento de la Casa Blanca de crear condiciones de vida insoportables en Cuba con el fin de forzar un cambio de Gobierno.
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Rusia repudia la injerencia de EEUU en Cuba y las presiones ejercidas sobre la nación caribeña | Video
El bloqueo impuesto por EEUU a Cuba constituye un intento de poner bajo su control al Estado soberano, subrayó la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova. Moscú se solidariza con La Habana y condena las acciones de Washington contra la nación caribeña, reafirmó la vocera rusa.
"La postura de Rusia al respecto es inquebrantable. Nos solidarizamos plenamente con La Habana y condenamos enérgicamente las amenazas de aplicar medidas restrictivas unilaterales e ilegales —que en realidad constituyen un bloqueo— y rechazamos cualquier injerencia en los asuntos internos del Estado soberano de Cuba", declaró la vocera durante una rueda de prensa.
De acuerdo con Zajárova, el bloqueo estadounidense contra el país
"no es otra cosa que uno de los métodos empleados por EEUU para establecer su propio control sobre Cuba, en el marco de su política de resurgimiento de la doctrina Monroe
".
La doctrina de Monroe es un principio de la política exterior estadounidense formulado por el presidente James Monroe (1817-1825) y conocida históricamente por su orientación expansionista hacia América Latina como la zona de influencia exclusiva de EEUU, denominada el patio trasero.
Previamente, la Duma Estatal (Cámara Baja del Parlamento ruso) adoptó una declaración dirigida a la ONU, organizaciones parlamentarias internacionales y a los parlamentos de los países del mundo, en la que condena la política agresiva de Washington hacia Cuba
y el aumento de la presión sobre el país caribeño.
EEUU "hace tiempo debería haber aceptado" que Cuba siga su propio camino
, agregó a continuación el presidente de la Duma Estatal, Viacheslav Volodin.
La situación en Cuba se agravó drásticamente en los últimos meses luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, firmara en enero una orden ejecutiva que autoriza la imposición de aranceles
a las importaciones procedentes de países que suministren petróleo a Cuba, y declarara un estado de emergencia ante una supuesta amenaza procedente de la isla para la seguridad nacional.
Esta medida, que llevó a una grave escasez de combustible en el país y al consiguiente impacto en el acceso de la población a la electricidad, los alimentos y la atención médica, es denunciada por La Habana como un intento de la Casa Blanca de crear condiciones de vida insoportables en Cuba con el fin de forzar un cambio de Gobierno.