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Rusia repudia la injerencia de EEUU en Cuba y las presiones ejercidas sobre la nación caribeña | Video

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Sputnik Mundo

El bloqueo impuesto por EEUU a Cuba constituye un intento de poner bajo su control al Estado soberano, subrayó la portavoz de la Cancillería rusa, María... 10.06.2026, Sputnik Mundo

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De acuerdo con Zajárova, el bloqueo estadounidense contra el país "no es otra cosa que uno de los métodos empleados por EEUU para establecer su propio control sobre Cuba, en el marco de su política de resurgimiento de la doctrina Monroe".Previamente, la Duma Estatal (Cámara Baja del Parlamento ruso) adoptó una declaración dirigida a la ONU, organizaciones parlamentarias internacionales y a los parlamentos de los países del mundo, en la que condena la política agresiva de Washington hacia Cuba y el aumento de la presión sobre el país caribeño.EEUU "hace tiempo debería haber aceptado" que Cuba siga su propio camino, agregó a continuación el presidente de la Duma Estatal, Viacheslav Volodin.La situación en Cuba se agravó drásticamente en los últimos meses luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, firmara en enero una orden ejecutiva que autoriza la imposición de aranceles a las importaciones procedentes de países que suministren petróleo a Cuba, y declarara un estado de emergencia ante una supuesta amenaza procedente de la isla para la seguridad nacional.Esta medida, que llevó a una grave escasez de combustible en el país y al consiguiente impacto en el acceso de la población a la electricidad, los alimentos y la atención médica, es denunciada por La Habana como un intento de la Casa Blanca de crear condiciones de vida insoportables en Cuba con el fin de forzar un cambio de Gobierno.

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