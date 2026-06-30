Fuerzas rusas liberan 3 localidades e interceptan más de 800 drones ucranianos en un día de combates
© Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy / Acceder al contenido multimediaEfectivos de las Fuerzas Armadas rusas se preparan para lanzar el vehículo aéreo no tripulado Orlan-30
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Las Fuerzas Armadas de Rusia extendieron su control en la zona de la operación militar especial en Ucrania a la localidad de Malínovka, ubicada en la república de Donetsk, así como a las de Róvnoye y Lesnoye, ambas en la región de Zaporozhie, informaron desde el Ministerio de Defensa ruso. Kiev perdió unos 1.395 militares en las últimas 24 horas.
"Las operaciones de combate activas de unidades del grupo de tropas Sur resultaron en la liberación de la localidad de Malínovka, en la República Popular de Donetsk", reza el comunicado.
Por su parte, unidades del grupo Este, adentrándose en la defensa del enemigo, "liberaron las localidades de Róvnoye y Lesnoye, en la región de Zaporozhie".
En las líneas de operaciones de estos dos grupos, las pérdidas enemigas se situaron en más de 455 militares (Este) y más de 175 (Sur) en un día. A ellas se suman más de 270 bajas en la línea de operaciones del grupo Centro; hasta 210 en la del grupo Oeste; más de 210 causadas por el grupo Norte; y hasta 75 en la línea de operaciones del grupo Dniéper.
Mientras tanto, las FFAA de Rusia alcanzaron 13 vehículos blindados de combate, incluido un Humvee de fabricación estadounidense, 83 automóviles, siete piezas de artillería, así como cuatro estaciones de guerra electrónica.
A su vez, la defensa antiaérea rusa interceptó siete bombas aéreas guiadas y derribó 806 drones.
Las tropas rusas asestaron golpes contra instalaciones de infraestructura de combustible y energía utilizadas por las Fuerzas Armadas ucranianas, instalaciones de ensamblaje y almacenamiento de drones de largo alcance, los depósitos de combustible y lubricantes, así como contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 142 zonas.
En total, desde el comienzo de la operación militar especial, han sido destruidos 673 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 171.971 drones, 664 sistemas de misiles antiaéreos, 29.968 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.750 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 35.570 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 65.265 vehículos militares especiales.
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