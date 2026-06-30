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Fuerzas rusas liberan 3 localidades e interceptan más de 800 drones ucranianos en un día de combates

Fuerzas rusas liberan 3 localidades e interceptan más de 800 drones ucranianos en un día de combates

Sputnik Mundo

Las Fuerzas Armadas de Rusia extendieron su control en la zona de la operación militar especial en Ucrania a la localidad de Malínovka, ubicada en la república... 30.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-30T14:16+0000

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Por su parte, unidades del grupo Este, adentrándose en la defensa del enemigo, "liberaron las localidades de Róvnoye y Lesnoye, en la región de Zaporozhie".En las líneas de operaciones de estos dos grupos, las pérdidas enemigas se situaron en más de 455 militares (Este) y más de 175 (Sur) en un día. A ellas se suman más de 270 bajas en la línea de operaciones del grupo Centro; hasta 210 en la del grupo Oeste; más de 210 causadas por el grupo Norte; y hasta 75 en la línea de operaciones del grupo Dniéper.Mientras tanto, las FFAA de Rusia alcanzaron 13 vehículos blindados de combate, incluido un Humvee de fabricación estadounidense, 83 automóviles, siete piezas de artillería, así como cuatro estaciones de guerra electrónica.A su vez, la defensa antiaérea rusa interceptó siete bombas aéreas guiadas y derribó 806 drones.Las tropas rusas asestaron golpes contra instalaciones de infraestructura de combustible y energía utilizadas por las Fuerzas Armadas ucranianas, instalaciones de ensamblaje y almacenamiento de drones de largo alcance, los depósitos de combustible y lubricantes, así como contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 142 zonas.

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