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México será el principal importador mundial de maíz para 2035

México será el principal importador mundial de maíz para 2035

Sputnik Mundo

Las proyecciones internacionales anticipan que México incrementará su demanda de este alimento durante la próxima década, mientras persisten desafíos para... 30.06.2026, Sputnik Mundo

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Los entes internacionales proyectan una creciente dependencia del mercado internacional para abastecer la demanda local.El informe estima que el país latinoamericano concentrará el 10% de las importaciones mundiales de maíz durante ese año, por encima de la Unión Europea (9%); Vietnam (8%); Japón (7%); y China, con 3%, consolidándose como el mayor comprador global del grano.Pese a encabezar las importaciones, México ocupará el quinto lugar entre los mayores consumidores del grano del planeta, con una participación de 4% de la demanda mundial. Estados Unidos liderará con 25%, seguido por China (24%).Las organizaciones explican que esta diferencia refleja la brecha existente entre la producción nacional y las necesidades de consumo, ya que el maíz continúa siendo un elemento fundamental tanto para la alimentación humana como para la producción pecuaria del país.El reporte también analiza el comportamiento del mercado ganadero mexicano ante las restricciones sanitarias derivadas del brote del gusano barrenador detectado en 2024. Bajo un escenario base, la OCDE y la FAO prevén que el comercio de ganado vivo con Estados Unidos se normalice a partir de 2027 gracias, entre otros factores, a la operación de la planta de moscas estériles instalada en Chiapas.No obstante, el informe advierte que, si las restricciones fronterizas se prolongan, la producción nacional de carne de res podría incrementarse 6% hacia 2035, mientras que las importaciones de carne disminuirían 11% y las exportaciones de ganado vivo caerían por completo.En ese escenario, también se proyecta una reducción de 18% en las exportaciones de carne, un aumento de 2,5% en el consumo interno y una disminución de 5% en los precios pagados a los productores nacionales, como resultado de una mayor disponibilidad de ganado para engorda dentro del país.A nivel mundial, las Perspectivas Agrícolas estiman que las mejoras en productividad permitirán elevar 9% el ingreso agrícola bruto por trabajador durante la próxima década. Sin embargo, la OCDE y la FAO advierten que la volatilidad de los mercados mantiene riesgos importantes y existe una probabilidad de una entre cuatro de que esos ingresos sean 12% inferiores a las proyecciones de referencia para 2035, con afectaciones aún mayores en los países de menores ingresos.

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