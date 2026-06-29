Mundo
América Latina
Desde el Río Bravo hasta Tierra del Fuego, noticias, reportajes y análisis sobre la realidad latinoamericana
https://noticiaslatam.lat/20260629/voluntarios-venezolanos-buscan-hacer-llegar-donaciones-a-todos-los-lugares-que-se-necesitan-tras-1174091156.html
Voluntarios venezolanos buscan "hacer llegar donaciones a todos los lugares que se necesitan" tras terremotos
Voluntarios venezolanos buscan "hacer llegar donaciones a todos los lugares que se necesitan" tras terremotos
Sputnik Mundo
Las personas que acuden al Poliedro de Caracas, donde se organizan para auxiliar a las víctimas de los sismos de esta semana en el país sudamericano, brindan... 29.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-29T04:40+0000
2026-06-29T04:40+0000
américa latina
sociedad
seguridad
venezuela
terremoto en venezuela (2026)
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/1a/1174058126_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e106d5d4484b31cfcbf6ee17944fcc5c.jpg
En este tenor, el jefe de producción audiovisual Armando Carrasqueli destaca que, en Catia la Mar (norte), donde está su familia, aunque hay mucha gente ayudando, algunos aún no cuentan con los bienes requeridos para remoción de escombros, que van desde guantes hasta maquinaria."Vine como voluntario para poder tener acceso sin ningún inconveniente [a los insumos], seguir llevando ayuda y regando la voz para que puedan ir a apoyar", puntualiza.
venezuela
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/1a/1174058126_176:0:1136:720_1920x0_80_0_0_0a9b3ed8367f31b5ab3f4cc54f54dfe0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sociedad, seguridad, venezuela, terremoto en venezuela (2026)
sociedad, seguridad, venezuela, terremoto en venezuela (2026)

Voluntarios venezolanos buscan "hacer llegar donaciones a todos los lugares que se necesitan" tras terremotos

04:40 GMT 29.06.2026
© Sputnik / José NegrónLabores de rescate en Venezuela
Labores de rescate en Venezuela - Sputnik Mundo, 1920, 29.06.2026
© Sputnik / José Negrón
Síguenos en
Las personas que acuden al Poliedro de Caracas, donde se organizan para auxiliar a las víctimas de los sismos de esta semana en el país sudamericano, brindan sus testimonios sobre esta emergencia a Sputnik.
"Vamos a La Guaira (norte) a llevar insumos médicos y todas esas donaciones que se han estado realizando, específicamente, a las personas que lo necesitan, a los familiares que se encuentran todavía esperando (...). Lo ideal es hacerlo llegar a todas las personas que lo necesiten", dice la voluntaria Helen Reyes.
En este tenor, el jefe de producción audiovisual Armando Carrasqueli destaca que, en Catia la Mar (norte), donde está su familia, aunque hay mucha gente ayudando, algunos aún no cuentan con los bienes requeridos para remoción de escombros, que van desde guantes hasta maquinaria.
"Vine como voluntario para poder tener acceso sin ningún inconveniente [a los insumos], seguir llevando ayuda y regando la voz para que puedan ir a apoyar", puntualiza.
Подготовка к открытию Петербургского экономического форума - Sputnik Mundo
¡No te pierdas las noticias más importantes!

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала