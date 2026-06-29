Voluntarios venezolanos buscan "hacer llegar donaciones a todos los lugares que se necesitan" tras terremotos
© Sputnik / José NegrónLabores de rescate en Venezuela
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Las personas que acuden al Poliedro de Caracas, donde se organizan para auxiliar a las víctimas de los sismos de esta semana en el país sudamericano, brindan sus testimonios sobre esta emergencia a Sputnik.
"Vamos a La Guaira (norte) a llevar insumos médicos y todas esas donaciones que se han estado realizando, específicamente, a las personas que lo necesitan, a los familiares que se encuentran todavía esperando (...). Lo ideal es hacerlo llegar a todas las personas que lo necesiten", dice la voluntaria Helen Reyes.
🇻🇪🤝 Voluntarios venezolanos buscan "hacer llegar donaciones a todos los lugares que se necesitan" tras terremotos— Sputnik Mundo (@SputnikMundo) June 28, 2026
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En este tenor, el jefe de producción audiovisual Armando Carrasqueli destaca que, en Catia la Mar (norte), donde está su familia, aunque hay mucha gente ayudando, algunos aún no cuentan con los bienes requeridos para remoción de escombros, que van desde guantes hasta maquinaria.
"Vine como voluntario para poder tener acceso sin ningún inconveniente [a los insumos], seguir llevando ayuda y regando la voz para que puedan ir a apoyar", puntualiza.
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