Trump confirma reunión entre delegaciones de EEUU e Irán en Doha

Durante los últimos días, medios occidentales reportaron que Teherán y Washington cesarían los ataques mutuos y señalaron que existía la posibilidad de un encuentro entre los diplomáticos de ambas naciones.
El presidente estadounidense, Donald Trump, señaló que el 30 de junio se realizará un encuentro en la capital catarí entre los equipos de ambos países, con el fin de buscar una solución duradera al conflicto en Oriente Medio.
"La reunión que tendremos mañana en Doha será importante, quizás no. Ya lo veremos (...). Es muy sencillo: [buscamos] la desnuclearización de Irán. No queremos que tengan armas nucleares, y no las van a tener", dijo ante la prensa en la Casa Blanca.