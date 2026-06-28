https://noticiaslatam.lat/20260628/eeuu-e-iran-habrian-acordado-frenar-los-ataques-mutuos-segun-medios--1174090702.html
EEUU e Irán habrían acordado frenar los ataques mutuos, según medios
EEUU e Irán habrían acordado frenar los ataques mutuos, según medios
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De acuerdo con reportes de medios estadounidenses, los países habrían decidido cesar las hostilidades. 28.06.2026, Sputnik Mundo
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Asimismo, Teherán y Washington buscarían una reunión el 30 de junio para hablar sobre el estrecho de Ormuz. El encuentro, según las publicaciones, se llevaría a cabo en Doha, capital de Catar. Entre los temas a tratar se incluyen la seguridad del transporte marítimo comercial y el establecimiento de una línea directa de comunicación militar.
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De acuerdo con reportes de medios estadounidenses, los países habrían decidido cesar las hostilidades.
Asimismo, Teherán y Washington buscarían una reunión el 30 de junio para hablar sobre
el estrecho de Ormuz
. El encuentro, según las publicaciones, se llevaría a cabo en Doha, capital de Catar.
Entre los temas a tratar se incluyen la seguridad del transporte marítimo comercial y el establecimiento de una línea directa de comunicación militar.
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