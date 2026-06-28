https://noticiaslatam.lat/20260628/eeuu-e-iran-habrian-acordado-frenar-los-ataques-mutuos-segun-medios--1174090702.html

EEUU e Irán habrían acordado frenar los ataques mutuos, según medios

EEUU e Irán habrían acordado frenar los ataques mutuos, según medios

Sputnik Mundo

De acuerdo con reportes de medios estadounidenses, los países habrían decidido cesar las hostilidades. 28.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-28T22:35+0000

2026-06-28T22:35+0000

2026-06-28T22:35+0000

internacional

eeuu

irán

📰 escalada entre eeuu, israel e irán

estrecho de ormuz

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/04/15/1173153442_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_7be00d64786aaebd0bc4b7e938330964.jpg

Asimismo, Teherán y Washington buscarían una reunión el 30 de junio para hablar sobre el estrecho de Ormuz. El encuentro, según las publicaciones, se llevaría a cabo en Doha, capital de Catar. Entre los temas a tratar se incluyen la seguridad del transporte marítimo comercial y el establecimiento de una línea directa de comunicación militar.

eeuu

irán

estrecho de ormuz

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, irán, 📰 escalada entre eeuu, israel e irán, estrecho de ormuz