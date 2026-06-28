Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20260628/eeuu-e-iran-habrian-acordado-frenar-los-ataques-mutuos-segun-medios--1174090702.html
EEUU e Irán habrían acordado frenar los ataques mutuos, según medios
EEUU e Irán habrían acordado frenar los ataques mutuos, según medios
Sputnik Mundo
De acuerdo con reportes de medios estadounidenses, los países habrían decidido cesar las hostilidades. 28.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-28T22:35+0000
2026-06-28T22:35+0000
internacional
eeuu
irán
📰 escalada entre eeuu, israel e irán
estrecho de ormuz
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/04/15/1173153442_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_7be00d64786aaebd0bc4b7e938330964.jpg
Asimismo, Teherán y Washington buscarían una reunión el 30 de junio para hablar sobre el estrecho de Ormuz. El encuentro, según las publicaciones, se llevaría a cabo en Doha, capital de Catar. Entre los temas a tratar se incluyen la seguridad del transporte marítimo comercial y el establecimiento de una línea directa de comunicación militar.
eeuu
irán
estrecho de ormuz
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/04/15/1173153442_58:0:967:682_1920x0_80_0_0_6f0d2c04b33c4b9499f1c2b78f5ef86b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
eeuu, irán, 📰 escalada entre eeuu, israel e irán, estrecho de ormuz
eeuu, irán, 📰 escalada entre eeuu, israel e irán, estrecho de ormuz

EEUU e Irán habrían acordado frenar los ataques mutuos, según medios

22:35 GMT 28.06.2026
© AP Photo / APBuques cisterna y graneleros anclados en el estrecho de Ormuz, sábado 18 de abril de 2026
Buques cisterna y graneleros anclados en el estrecho de Ormuz, sábado 18 de abril de 2026 - Sputnik Mundo, 1920, 28.06.2026
© AP Photo / AP
Síguenos en
De acuerdo con reportes de medios estadounidenses, los países habrían decidido cesar las hostilidades.
Asimismo, Teherán y Washington buscarían una reunión el 30 de junio para hablar sobre el estrecho de Ormuz. El encuentro, según las publicaciones, se llevaría a cabo en Doha, capital de Catar.
Entre los temas a tratar se incluyen la seguridad del transporte marítimo comercial y el establecimiento de una línea directa de comunicación militar.
Подготовка к открытию Петербургского экономического форума - Sputnik Mundo
¡No te pierdas las noticias más importantes!

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала