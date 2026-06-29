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Rusia toma control de una localidad e intercepta más de 400 drones ucranianos en un día de combates

Rusia toma control de una localidad e intercepta más de 400 drones ucranianos en un día de combates

Sputnik Mundo

Las Fuerzas Armadas de Rusia se hicieron con el control de la localidad de Bogodárovka en la región de Dnepropetrovsk, anunció el Ministerio de Defensa ruso... 29.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-29T13:03+0000

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"Unidades del grupo de tropas Este avanzaron hacia el interior de las defensas del enemigo y liberaron la localidad de Bogodárovka en la región de Dnepropetrovsk", señala el comunicado del ente castrense.En las últimas 24 horas, en la línea de operaciones de este grupo, las pérdidas enemigas ascendieron a 485 soldados. A ellas se suman más de 300 bajas en la línea de operaciones del grupo Centro, más de 240 en la del grupo Sur, hasta 225 en la del grupo Oeste, más de 220 en la del grupo Norte y hasta 80 causadas por el grupo Dniéper.Además, las tropas ucranianas perdieron durante la pasada jornada 11 vehículos blindados de combate, incluidos dos M113 de fabricación estadounidense, 81 automóviles, cinco piezas de artillería, así como nueve estaciones de guerra electrónica.Al mismo tiempo, las tropas rusas asestaron golpes contra instalaciones de infraestructura de combustible, energía y transporte utilizadas por las Fuerzas Armadas ucranianas, instalaciones de ensamblaje y almacenamiento de drones de largo alcance, así como contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 137 zonas.La defensa antiaérea rusa interceptó 12 bombas aéreas guiadas y derribó 415 drones.

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