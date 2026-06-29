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Rusia toma control de una localidad e intercepta más de 400 drones ucranianos en un día de combates
Rusia toma control de una localidad e intercepta más de 400 drones ucranianos en un día de combates
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Las Fuerzas Armadas de Rusia se hicieron con el control de la localidad de Bogodárovka en la región de Dnepropetrovsk, anunció el Ministerio de Defensa ruso... 29.06.2026, Sputnik Mundo
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"Unidades del grupo de tropas Este avanzaron hacia el interior de las defensas del enemigo y liberaron la localidad de Bogodárovka en la región de Dnepropetrovsk", señala el comunicado del ente castrense.En las últimas 24 horas, en la línea de operaciones de este grupo, las pérdidas enemigas ascendieron a 485 soldados. A ellas se suman más de 300 bajas en la línea de operaciones del grupo Centro, más de 240 en la del grupo Sur, hasta 225 en la del grupo Oeste, más de 220 en la del grupo Norte y hasta 80 causadas por el grupo Dniéper.Además, las tropas ucranianas perdieron durante la pasada jornada 11 vehículos blindados de combate, incluidos dos M113 de fabricación estadounidense, 81 automóviles, cinco piezas de artillería, así como nueve estaciones de guerra electrónica.Al mismo tiempo, las tropas rusas asestaron golpes contra instalaciones de infraestructura de combustible, energía y transporte utilizadas por las Fuerzas Armadas ucranianas, instalaciones de ensamblaje y almacenamiento de drones de largo alcance, así como contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 137 zonas.La defensa antiaérea rusa interceptó 12 bombas aéreas guiadas y derribó 415 drones.
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Rusia toma control de una localidad e intercepta más de 400 drones ucranianos en un día de combates
Las Fuerzas Armadas de Rusia se hicieron con el control de la localidad de Bogodárovka en la región de Dnepropetrovsk, anunció el Ministerio de Defensa ruso. Durante la jornada, Kiev perdió unos 1.250 soldados.
"Unidades del grupo de tropas Este avanzaron hacia el interior de las defensas del enemigo y liberaron la localidad de Bogodárovka en la región de Dnepropetrovsk", señala el comunicado del ente castrense.
En las últimas 24 horas, en la línea de operaciones de este grupo, las pérdidas enemigas ascendieron a 485 soldados. A ellas se suman más de 300 bajas en la línea de operaciones del grupo Centro, más de 240 en la del grupo Sur, hasta 225 en la del grupo Oeste, más de 220 en la del grupo Norte y hasta 80 causadas por el grupo Dniéper.
Además, las tropas ucranianas perdieron durante la pasada jornada 11 vehículos blindados de combate, incluidos dos M113 de fabricación estadounidense, 81 automóviles, cinco piezas de artillería, así como nueve estaciones de guerra electrónica.
Al mismo tiempo, las tropas rusas asestaron golpes contra instalaciones de infraestructura de combustible, energía y transporte utilizadas por las Fuerzas Armadas ucranianas, instalaciones de ensamblaje y almacenamiento de drones de largo alcance, así como contra puntos de despliegue temporal de formaciones ucranianas y de mercenarios en 137 zonas.
La defensa antiaérea rusa interceptó 12 bombas aéreas guiadas y derribó 415 drones.
En total, desde el comienzo de la operación militar especial, han sido destruidos 673 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 171.165 drones, 664 sistemas de misiles antiaéreos, 29.956 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.749 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 35.557 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 65.166 vehículos militares especiales.
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