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Este es el país de Europa que contabiliza más de 1.000 muertes por altas temperaturas

Este es el país de Europa que contabiliza más de 1.000 muertes por altas temperaturas

Sputnik Mundo

El continente atraviesa por una intensa ola de calor que ha levantado las alertas de las autoridades sanitarias, sobre todo en naciones como Francia y... 29.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-29T06:50+0000

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El país galo reportó temperaturas superiores a los 40 grados, lo que dejó más de 1.000 personas muertas. Las agencias sanitarias estiman que desde que ha empezado la ola de calor la tasa de muerte diaria es significativamente mayor de lo previsto y de los días anteriores.El 85% de los casos habrían sido de personas mayores de 65 años, pero la alerta roja ha sido emitida en todo el territorio, sobre todo en la zona norte donde las temperaturas se mantendrán altas al menos en los siguientes días.La ola de calor inició oficialmente el 20 de junio y, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), ha afectado a más de 150 millones de personas que se enfrentan a las consecuencias del cambio climático.De acuerdo con un estudio del World Weather Attribution, una agrupación en la que colaboran distintos científicos de Europa, sostiene que la actividad humana es responsable de esta problemática, la cual no habría sido posible hace 50 años.Asimismo, el trabajo afirma que hoy es 200 veces más probable que se generen este tipo de situaciones climatológicas a diferencia de hace 20 años.Otras zonas de Europa afectadas por esta situación son Kubschütz, en el este de Sajonia, en Alemania, donde las temperaturas no han bajado de 30 grados. En zonas como Möckern-Drewitz, se han reportado noches con 41,5 grados centígrados.En este contexto, las autoridades alemanas redujeron los servicios de trenes en Renania del Norte-Westfalia y, en el este de la ciudad de Leipzig, se suspendieron por completo las corridas.En Austria, República Checa y Polonia, la ola de calor también ha afectado el suministro de energía eléctrica, e incluso actividades como la agricultura, debido al calentamiento del agua.Se espera que en los próximos días la temperatura se regularice, pero los especialistas advierten que no será una baja definitiva y que seguirán registrándose jornadas de intenso calor.

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