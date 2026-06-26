https://noticiaslatam.lat/20260626/es-imposible-hablar-de-una-neutralidad-absoluta-de-eeuu-en-la-crisis-ucraniana-senala-el-kremlin-1174064771.html

Es imposible hablar de una neutralidad absoluta de EEUU en la crisis ucraniana, señala el Kremlin

Es imposible hablar de una neutralidad absoluta de EEUU en la crisis ucraniana, señala el Kremlin

Sputnik Mundo

Washington continúa suministrando armamento a Kiev, lo que no se corresponde con el término 'neutralidad absoluta', declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri... 26.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-26T11:46+0000

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Sin embargo, señaló que Rusia aprecia la disposición del país norteamericano a ayudar a lograr una solución pacífica del conflicto en Ucrania, teniendo en cuenta la influencia de Washington en los países europeos y en Kiev, así como el deseo del presidente Donald Trump y de su equipo negociador a contribuir a la paz.Peskov recordó que EEUU no ha renunciado a su disposición de seguir impulsando los esfuerzos para resolver el conflicto en Ucrania, algo que Trump reiteró al mencionar que el asunto sea retomado una vez resuelta la cuestión iraní.

https://noticiaslatam.lat/20260619/eeuu-afirma-que-europa-deberia-recuperar-los-350000-millones-de-dolares-en-armas-enviadas-a-kiev--1173964629.html

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