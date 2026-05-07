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Sheinbaum insiste en que gobernadora mexicana opositora colaboró con EEUU "fuera de la Constitución"
Sheinbaum insiste en que gobernadora mexicana opositora colaboró con EEUU "fuera de la Constitución"
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La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, infringió la Ley de Seguridad Nacional de México al permitir el ingreso y las labores de dos agentes de la CIA para... 07.05.2026, Sputnik Mundo
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La mandataria insistió en que la gobernadora opositora —militante del Partido Acción Nacional (PAN)— no tenía por qué haber dado permiso, puesto que eso sólo corresponde al Gobierno federal. Además, sostuvo que son "falsas" las acusaciones de Campos sobre una supuesta protección de la Administración de Sheinbaum al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien ha sido señalado por el Departamento de Justicia de EEUU de supuestos delitos relacionados con el narcotráfico.
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Sheinbaum insiste en que gobernadora mexicana opositora colaboró con EEUU "fuera de la Constitución"

22:11 GMT 07.05.2026
© AP Photo / Ginnette RiquelmeClaudia Sheinbaum, presidenta de México
Claudia Sheinbaum, presidenta de México - Sputnik Mundo, 1920, 07.05.2026
© AP Photo / Ginnette Riquelme
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La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, infringió la Ley de Seguridad Nacional de México al permitir el ingreso y las labores de dos agentes de la CIA para que participaran en un operativo antidrogas en suelo mexicano, acusó una vez más la presidenta del país latinoamericano, Claudia Sheinbaum.
La mandataria insistió en que la gobernadora opositora —militante del Partido Acción Nacional (PAN)— no tenía por qué haber dado permiso, puesto que eso sólo corresponde al Gobierno federal.
Acusaciones de EEUU contra gobernador mexicano tienen que demostrarse, dice Sheinbaum - Sputnik Mundo, 1920, 01.05.2026
Acusaciones de EEUU contra gobernador mexicano tienen que demostrarse, dice Sheinbaum
1 de mayo, 21:32 GMT
Además, sostuvo que son "falsas" las acusaciones de Campos sobre una supuesta protección de la Administración de Sheinbaum al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien ha sido señalado por el Departamento de Justicia de EEUU de supuestos delitos relacionados con el narcotráfico.
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