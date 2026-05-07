https://noticiaslatam.lat/20260507/sheinbaum-insiste-en-que-gobernadora-mexicana-opositora-colaboro-con-eeuu-fuera-de-la-constitucion-1173368841.html

Sheinbaum insiste en que gobernadora mexicana opositora colaboró con EEUU "fuera de la Constitución"

Sheinbaum insiste en que gobernadora mexicana opositora colaboró con EEUU "fuera de la Constitución"

Sputnik Mundo

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, infringió la Ley de Seguridad Nacional de México al permitir el ingreso y las labores de dos agentes de la CIA para... 07.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-07T22:11+0000

2026-05-07T22:11+0000

2026-05-07T22:11+0000

américa latina

claudia sheinbaum

eeuu

chihuahua

sinaloa

partido acción nacional (pan)

maru campos

rubén rocha moya

cia

departamento de justicia de eeuu

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/03/0d/1172427091_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_9056e87f8d9d0f569983728200aa66cf.jpg

La mandataria insistió en que la gobernadora opositora —militante del Partido Acción Nacional (PAN)— no tenía por qué haber dado permiso, puesto que eso sólo corresponde al Gobierno federal. Además, sostuvo que son "falsas" las acusaciones de Campos sobre una supuesta protección de la Administración de Sheinbaum al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien ha sido señalado por el Departamento de Justicia de EEUU de supuestos delitos relacionados con el narcotráfico.

https://noticiaslatam.lat/20260501/1173299396.html

eeuu

chihuahua

sinaloa

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

claudia sheinbaum, eeuu, chihuahua, sinaloa, partido acción nacional (pan), maru campos, rubén rocha moya, cia, departamento de justicia de eeuu, política