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Rusia derriba 511 drones y abate hasta 1.340 soldados ucranianos en una jornada de combates
Rusia derriba 511 drones y abate hasta 1.340 soldados ucranianos en una jornada de combates
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Las FFAA de Rusia liberaron la localidad de Novoskelevátoye, en la región de Dnepropetrovsk, en una jornada de la operación militar especial, informan desde el... 27.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-27T14:01+0000
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De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió a más de 305 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 220 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó a más de 200 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 350 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 60 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 205 militares.Las tropas rusas, que avanzan por la zona noroeste de la ciudad de Krasni Limán, en la república popular de Donetsk, tomaron el control de 5 bastiones ucranianos y 57 edificios.En el suroeste de la ciudad de Konstantínovka, en la república popular de Donetsk, las FFAA de Rusia liberaron 70 edificios ocupados por las fuerzas ucranianas.La defensa antiaérea rusa interceptó 16 bombas con kits de guiado y planeo, 3 misiles Flamingo, al mismo tiempo que derribó 511 aeronaves no tripuladas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
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Rusia derriba 511 drones y abate hasta 1.340 soldados ucranianos en una jornada de combates
Las FFAA de Rusia liberaron la localidad de Novoskelevátoye, en la región de Dnepropetrovsk, en una jornada de la operación militar especial, informan desde el Ministerio de Defensa ruso. Además, las tropas rusas derribaron 511 drones en las últimas 24 horas de combates. En cuanto a las bajas, Kiev perdió unos 1.340 militares en todos los frentes.
De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió a más de 305 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 220 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó a más de 200 soldados ucranianos y el grupo Este a más de 350 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 60 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 205 militares.
"Fuerzas rusas asestaron golpes contra instalaciones de la infraestructura energética y de combustibles, así como de transporte utilizadas por las tropas de Kiev, depósitos de combustible, lugares de lanzamiento de drones, así como puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas y de mercenarios en 148 zonas", destacan desde el Ministerio.
Las tropas rusas, que avanzan por la zona noroeste de la ciudad de Krasni Limán, en la república popular de Donetsk, tomaron el control de 5 bastiones ucranianos y 57 edificios.
En el suroeste de la ciudad de Konstantínovka, en la república popular de Donetsk, las FFAA de Rusia liberaron 70 edificios ocupados por las fuerzas ucranianas.
La defensa antiaérea rusa interceptó 16 bombas con kits de guiado y planeo, 3 misiles Flamingo, al mismo tiempo que derribó 511 aeronaves no tripuladas.
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial
, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial, han sido destruidos 671 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 170.160 drones, 663 sistemas de misiles antiaéreos, 29.934 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.749 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 35.530 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 65.010 vehículos militares especiales.
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