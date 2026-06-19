Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Internacional
Todas las noticias mundiales en un mismo portal informativo. Sigue de cerca lo que pasa en diferentes regiones del planeta.
https://noticiaslatam.lat/20260619/es-un-cambio-importante-dice-sheinbaum-sobre-las-reformas-economicas-aprobadas-en-cuba--1173964733.html
"Es un cambio importante", dice Sheinbaum sobre las reformas económicas aprobadas en Cuba
"Es un cambio importante", dice Sheinbaum sobre las reformas económicas aprobadas en Cuba
Sputnik Mundo
La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, destacó la importancia de las medidas aprobadas por la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, las cuales... 19.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-19T23:55+0000
2026-06-19T23:55+0000
internacional
claudia sheinbaum
cuba
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/05/03/1162339393_0:14:650:380_1920x0_80_0_0_21c7f11680dc062a733193a07fe98ac9.jpg
"Es un cambio importante. Una decisión que toman las y los cubanos de abrir su economía (...). Es importante reconocer esto que está haciendo el Gobierno de Cuba junto con su pueblo", dijo la mandataria, quien señaló que los mexicanos interesados en invertir en la Mayor de las Antillas pueden acercarse a la Cancillería para conocer más detalles. Entre lo aprobado por el Gobierno cubano figuran la autonomía plena a la empresa estatal, mayor apertura a la gestión e inversión privada y extranjera, transformaciones radicales en el sector agrícola y eliminación de las restricciones que limitan las fuerzas productivas.
cuba
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/05/03/1162339393_0:0:508:380_1920x0_80_0_0_acec7aa7b28fa859e9410a60e6b3a141.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
claudia sheinbaum, cuba
claudia sheinbaum, cuba

"Es un cambio importante", dice Sheinbaum sobre las reformas económicas aprobadas en Cuba

23:55 GMT 19.06.2026
© Foto : Cortesía del Gobierno de MéxicoLa presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum. - Sputnik Mundo, 1920, 19.06.2026
© Foto : Cortesía del Gobierno de México
Síguenos en
La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, destacó la importancia de las medidas aprobadas por la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, las cuales apuestan a una mayor apertura económica en medio de la crisis que vive la isla.
"Es un cambio importante. Una decisión que toman las y los cubanos de abrir su economía (...). Es importante reconocer esto que está haciendo el Gobierno de Cuba junto con su pueblo", dijo la mandataria, quien señaló que los mexicanos interesados en invertir en la Mayor de las Antillas pueden acercarse a la Cancillería para conocer más detalles.
Entre lo aprobado por el Gobierno cubano figuran la autonomía plena a la empresa estatal, mayor apertura a la gestión e inversión privada y extranjera, transformaciones radicales en el sector agrícola y eliminación de las restricciones que limitan las fuerzas productivas.
El logo de la agencia de noticias Sputnik - Sputnik Mundo
No te pierdas las noticias más importantes

Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.

Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).

También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.

ExpandirMinimizar
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала