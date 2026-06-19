"Es un cambio importante", dice Sheinbaum sobre las reformas económicas aprobadas en Cuba
© Foto : Cortesía del Gobierno de MéxicoLa presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
© Foto : Cortesía del Gobierno de México
Síguenos en
La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, destacó la importancia de las medidas aprobadas por la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, las cuales apuestan a una mayor apertura económica en medio de la crisis que vive la isla.
"Es un cambio importante. Una decisión que toman las y los cubanos de abrir su economía (...). Es importante reconocer esto que está haciendo el Gobierno de Cuba junto con su pueblo", dijo la mandataria, quien señaló que los mexicanos interesados en invertir en la Mayor de las Antillas pueden acercarse a la Cancillería para conocer más detalles.
Entre lo aprobado por el Gobierno cubano figuran la autonomía plena a la empresa estatal, mayor apertura a la gestión e inversión privada y extranjera, transformaciones radicales en el sector agrícola y eliminación de las restricciones que limitan las fuerzas productivas.
🇲🇽🇨🇺 "Es un cambio importante", dice Sheinbaum sobre las reformas económicas aprobadas en Cuba— Sputnik Mundo (@SputnikMundo) June 19, 2026
La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, destacó la importancia de las medidas aprobadas por la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, las cuales apuestan a una mayor apertura… pic.twitter.com/VHxFvIe9D9
ExpandirMinimizar
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.