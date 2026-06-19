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"Es un cambio importante", dice Sheinbaum sobre las reformas económicas aprobadas en Cuba

"Es un cambio importante", dice Sheinbaum sobre las reformas económicas aprobadas en Cuba

Sputnik Mundo

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, destacó la importancia de las medidas aprobadas por la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, las cuales... 19.06.2026, Sputnik Mundo

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"Es un cambio importante. Una decisión que toman las y los cubanos de abrir su economía (...). Es importante reconocer esto que está haciendo el Gobierno de Cuba junto con su pueblo", dijo la mandataria, quien señaló que los mexicanos interesados en invertir en la Mayor de las Antillas pueden acercarse a la Cancillería para conocer más detalles. Entre lo aprobado por el Gobierno cubano figuran la autonomía plena a la empresa estatal, mayor apertura a la gestión e inversión privada y extranjera, transformaciones radicales en el sector agrícola y eliminación de las restricciones que limitan las fuerzas productivas.

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