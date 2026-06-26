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Rusia avanza en la dirección de Krasni Limán y derriba 4.562 drones en una semana de combates
Rusia avanza en la dirección de Krasni Limán y derriba 4.562 drones en una semana de combates
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Las FFAA rusas derribaron 4.562 drones en la última semana de la operación militar especial, reportan desde el Ministerio de Defensa de Rusia. En cuanto a las... 26.06.2026, Sputnik Mundo
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El Ejército ruso tomó el control de la localidad de Ivolzhánskoye, en la región de Sumi, informan desde el Ministerio.Fuerzas rusas alcanzaron instalaciones del complejo militar-industrial ucraniano, infraestructuras energéticas y de transporte utilizadas por las tropas de Kiev, depósitos de municiones y combustible, centros territoriales de reclutamiento, lugares de montaje y almacenamiento de drones, al igual que puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas y de mercenarios.Durante la última semana, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 2.195 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 1.510 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 1.280 soldados ucranianos y el grupo Este, a más de 3.155 efectivos. El grupo Dniéper causó más de 360 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 1.575 militares.La defensa antiaérea rusa interceptó 89 bombas con kits de guiado y planeo, 5 misiles StormShadow, 6 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars y derribó 4.562 drones.Las tropas rusas, que avanzan por la zona noroeste de la ciudad de Krasni Limán, en la república popular de Donetsk, tomaron el control de 50 bastiones ucranianos y 327 edificios.En el suroeste de la ciudad de Konstantínovka, en la república popular de Donetsk, las FFAA de Rusia tomaron el control de 763 edificios ocupados por las fuerzas ucranianas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
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Rusia avanza en la dirección de Krasni Limán y derriba 4.562 drones en una semana de combates
Las FFAA rusas derribaron 4.562 drones en la última semana de la operación militar especial, reportan desde el Ministerio de Defensa de Rusia. En cuanto a las bajas, Kiev perdió unos 10.075 soldados en los últimos 7 días de combates.
El Ejército ruso tomó el control de la localidad de Ivolzhánskoye, en la región de Sumi, informan desde el Ministerio.
"En respuesta a los ataques de las tropas de Kiev contra objetivos civiles en territorio ruso, las FFAA de Rusia llevaron a cabo 5 ataques combinados contra Ucrania", comunican desde la entidad castrense.
Fuerzas rusas alcanzaron instalaciones del complejo militar-industrial ucraniano, infraestructuras energéticas y de transporte utilizadas por las tropas de Kiev, depósitos de municiones y combustible, centros territoriales de reclutamiento, lugares de montaje y almacenamiento de drones, al igual que puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas y de mercenarios.
Durante la última semana, el grupo de fuerzas ruso Centro eliminó a más de 2.195 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 1.510 bajas a las FFAA de Ucrania.
A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur abatió a más de 1.280 soldados ucranianos y el grupo Este, a más de 3.155 efectivos. El grupo Dniéper causó más de 360 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 1.575 militares.
La defensa antiaérea rusa interceptó 89 bombas con kits de guiado y planeo, 5 misiles StormShadow, 6 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars y derribó 4.562 drones.
Las tropas rusas, que avanzan por la zona noroeste de la ciudad de Krasni Limán, en la república popular de Donetsk, tomaron el control de 50 bastiones ucranianos y 327 edificios.
En el suroeste de la ciudad de Konstantínovka, en la república popular de Donetsk, las FFAA de Rusia tomaron el control de 763 edificios ocupados por las fuerzas ucranianas.
19 de septiembre 2025, 09:15 GMT
Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial
, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.
En total, desde el comienzo de la operación especial han sido destruidos 671 aviones militares ucranianos, 284 helicópteros, 169.649 drones, 663 sistemas de misiles antiaéreos, 29.918 tanques y otros vehículos blindados de combate. Según el Ministerio de Defensa de Rusia, también fueron eliminados 1.749 vehículos de sistemas de lanzacohetes múltiples, 35.514 cañones de artillería de campaña y morteros, así como 64.936 vehículos militares especiales.
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