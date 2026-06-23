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"Es un crimen": el canciller cubano condena las nuevas sanciones estadounidenses contra Cuba
"Es un crimen": el canciller cubano condena las nuevas sanciones estadounidenses contra Cuba
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El ministro de Asuntos Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, condenó las sanciones impuestas por el Gobierno de Estados Unidos contra empresas cubanas. En... 23.06.2026, Sputnik Mundo
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Calificó las acciones de Rubio como un "crimen".Anteriormente, el secretario de Estado norteamericano anunció que había decidido "incluir a cinco entidades cubanas en la lista de sanciones", las cuales, según afirmó, generan ingresos para la nación insular. De acuerdo con el alto funcionario norteamericano, las restricciones se dirigen contra empresas "vinculadas a la transferencia de recursos financieros y materiales" en beneficio del conglomerado cubano Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), así como contra compañías dedicadas a la extracción y procesamiento de recursos minerales.El Departamento de Estado precisó que las medidas afectan a la empresa logística Almacenes Universales S.A., así como a las entidades financieras RAFIN S.A. y Banco Financiero Internacional, S.A., que, según Rubio, mantienen vínculos con GAESA. Además, fueron incorporadas a las listas de sanciones la compañía minera GEOMINERA S.A. y la Empresa Siderúrgica José Martí (Antillana de Acero). Estados Unidos ya había impuesto previamente sanciones contra GAESA.A inicios de año, las tensiones entre Washington y La Habana escalaron, luego de la acción militar de EEUU en Venezuela.El 29 de enero, Trump firmó un decreto que autoriza aranceles a las importaciones de los países que suministran petróleo a Cuba, tras declarar el estado de emergencia debido a una supuesta amenaza cubana a la seguridad nacional de EEUU.La medida exacerbó la escasez de combustible en la nación caribeña, afectando la generación de electricidad, el transporte, la producción de alimentos, la atención médica y la educación.Por su parte, el Gobierno cubano afirma que Washington utiliza el cerco energético para asfixiar su economía y hacer insoportables las condiciones de vida de su población. De acuerdo con datos oficiales, en lo que va de año solo ha llegado a la isla un barco ruso, con un donativo de 100.000 toneladas de crudo.
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"Es un crimen": el canciller cubano condena las nuevas sanciones estadounidenses contra Cuba

18:25 GMT 23.06.2026
© Sputnik / Servicio de prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia / Acceder al contenido multimediaBruno Rodríguez Parrilla, el ministro de Exteriores cubano
Bruno Rodríguez Parrilla, el ministro de Exteriores cubano - Sputnik Mundo, 1920, 23.06.2026
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El ministro de Asuntos Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, condenó las sanciones impuestas por el Gobierno de Estados Unidos contra empresas cubanas. En particular, calificó al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien anunció las medidas restrictivas, de "deshonesto y mendaz".

"El Gobierno de EEUU, conducido por su deshonesto y mendaz secretario de Estado, continúa los pasos para apretar el cerco a la economía de Cuba, al esta demostrarse más fuerte, capaz y eficaz que lo que él esperaba frente a la agresión despiadada y el castigo colectivo contra el pueblo y sus condiciones de vida", escribió el canciller en X.

Calificó las acciones de Rubio como un "crimen".
Anteriormente, el secretario de Estado norteamericano anunció que había decidido "incluir a cinco entidades cubanas en la lista de sanciones", las cuales, según afirmó, generan ingresos para la nación insular.
De acuerdo con el alto funcionario norteamericano, las restricciones se dirigen contra empresas "vinculadas a la transferencia de recursos financieros y materiales" en beneficio del conglomerado cubano Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), así como contra compañías dedicadas a la extracción y procesamiento de recursos minerales.
El Departamento de Estado precisó que las medidas afectan a la empresa logística Almacenes Universales S.A., así como a las entidades financieras RAFIN S.A. y Banco Financiero Internacional, S.A., que, según Rubio, mantienen vínculos con GAESA. Además, fueron incorporadas a las listas de sanciones la compañía minera GEOMINERA S.A. y la Empresa Siderúrgica José Martí (Antillana de Acero). Estados Unidos ya había impuesto previamente sanciones contra GAESA.
Bruno Rodríguez, canciller cubano - Sputnik Mundo, 1920, 13.06.2026
América Latina
"Mentira y demora": Cuba denuncia la falta de interés de EEUU en cumplir con la ayuda anunciada a la isla
13 de junio, 16:41 GMT
A inicios de año, las tensiones entre Washington y La Habana escalaron, luego de la acción militar de EEUU en Venezuela.
El 29 de enero, Trump firmó un decreto que autoriza aranceles a las importaciones de los países que suministran petróleo a Cuba, tras declarar el estado de emergencia debido a una supuesta amenaza cubana a la seguridad nacional de EEUU.
La medida exacerbó la escasez de combustible en la nación caribeña, afectando la generación de electricidad, el transporte, la producción de alimentos, la atención médica y la educación.
Por su parte, el Gobierno cubano afirma que Washington utiliza el cerco energético para asfixiar su economía y hacer insoportables las condiciones de vida de su población. De acuerdo con datos oficiales, en lo que va de año solo ha llegado a la isla un barco ruso, con un donativo de 100.000 toneladas de crudo.
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