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"Falta de elegancia": Lavrov comenta las declaraciones de Rubio sobre los acuerdos de Anchorage
"Falta de elegancia": Lavrov comenta las declaraciones de Rubio sobre los acuerdos de Anchorage
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En su cumbre de Anchorage, los presidentes de Rusia y EEUU, Vladímir Putin y Donald Trump, discutieron las propuestas de Washington sobre Ucrania, y estas... 26.06.2026, Sputnik Mundo
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Según explicó Lavrov, quien participó personalmente en la reunión ruso-estadounidense de 2025 en Alaska, el presidente ruso, en presencia de Rubio, enumeró punto por punto las propuestas de Washington y le preguntó al enviado especial del presidente de EEUU, Steve Witkoff, si había reflejado correctamente las ideas que este último había presentado en Moscú en vísperas de la cumbre.Por lo tanto, continuó Lavrov, cuando Rubio sostiene que en Alaska solo hubo propuestas y no hubo un acuerdo, "eso me plantea una duda en cuanto a lo que entendemos por acuerdo"."Un hecho es un hecho: en Alaska se debatieron propuestas estadounidenses que la parte rusa aceptó", reiteró el canciller ruso.El 15 de agosto de 2025, Vladímir Putin y Donald Trump mantuvieron conversaciones en Anchorage, Alaska, en las que discutieron las vías para resolver el conflicto en Ucrania. Al término de la cumbre, Putin declaró que existía la posibilidad de llegar a un acuerdo para poner fin al conflicto.El 25 de junio, el secretario de Estado de EEUU comentó en Baréin que "hubo una propuesta en Alaska [para la solución del conflicto en Ucrania], pero no hubo acuerdo" con Rusia.Ese mismo día, la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, señaló un "cierto 'desvío' de una de las partes respecto a los resultados constructivos" de esa reunión en Alaska, los cuales "por el momento, en esencia, siguen sin materializarse".
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"Falta de elegancia": Lavrov comenta las declaraciones de Rubio sobre los acuerdos de Anchorage

13:13 GMT 26.06.2026
© Foto : Sputnik, Ilya Pitalev / AP, Mandel NganEl canciller ruso, Serguéi Lavrov, y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio
El canciller ruso, Serguéi Lavrov, y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio - Sputnik Mundo, 1920, 26.06.2026
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En su cumbre de Anchorage, los presidentes de Rusia y EEUU, Vladímir Putin y Donald Trump, discutieron las propuestas de Washington sobre Ucrania, y estas fueron aceptadas por Moscú, recordó el canciller ruso, Serguéi Lavrov. Por eso, no es muy apropiado que el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, afirme que no hubo ningún acuerdo, señaló.
Según explicó Lavrov, quien participó personalmente en la reunión ruso-estadounidense de 2025 en Alaska, el presidente ruso, en presencia de Rubio, enumeró punto por punto las propuestas de Washington y le preguntó al enviado especial del presidente de EEUU, Steve Witkoff, si había reflejado correctamente las ideas que este último había presentado en Moscú en vísperas de la cumbre.
"A cada una de sus preguntas, Witkoff respondía afirmativamente (...) Si una parte, EEUU en este caso, puso sobre la mesa sus propuestas de cómo abordar y resolver esta crisis, y la otra parte expresó su acuerdo con dichas propuestas, resulta poco elegante afirmar que no hubo acuerdo", señaló Lavrov, citado por Exteriores de Rusia.
Por lo tanto, continuó Lavrov, cuando Rubio sostiene que en Alaska solo hubo propuestas y no hubo un acuerdo, "eso me plantea una duda en cuanto a lo que entendemos por acuerdo".
"Un hecho es un hecho: en Alaska se debatieron propuestas estadounidenses que la parte rusa aceptó", reiteró el canciller ruso.
El presidente de EEUU, Donald Trump, y el líder ucraniano, Volodímir Zelenski, en la Casa Blanca, el 28 de febrero de 2025. - Sputnik Mundo, 1920, 19.06.2026
Defensa
EEUU podría volver a cambiar su postura sobre Ucrania, supone Lavrov | Video
19 de junio, 14:58 GMT
El 15 de agosto de 2025, Vladímir Putin y Donald Trump mantuvieron conversaciones en Anchorage, Alaska, en las que discutieron las vías para resolver el conflicto en Ucrania. Al término de la cumbre, Putin declaró que existía la posibilidad de llegar a un acuerdo para poner fin al conflicto.
El 25 de junio, el secretario de Estado de EEUU comentó en Baréin que "hubo una propuesta en Alaska [para la solución del conflicto en Ucrania], pero no hubo acuerdo" con Rusia.
Ese mismo día, la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, señaló un "cierto 'desvío' de una de las partes respecto a los resultados constructivos" de esa reunión en Alaska, los cuales "por el momento, en esencia, siguen sin materializarse".
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