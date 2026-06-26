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"Falta de elegancia": Lavrov comenta las declaraciones de Rubio sobre los acuerdos de Anchorage

"Falta de elegancia": Lavrov comenta las declaraciones de Rubio sobre los acuerdos de Anchorage

Sputnik Mundo

En su cumbre de Anchorage, los presidentes de Rusia y EEUU, Vladímir Putin y Donald Trump, discutieron las propuestas de Washington sobre Ucrania, y estas... 26.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-26T13:13+0000

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Según explicó Lavrov, quien participó personalmente en la reunión ruso-estadounidense de 2025 en Alaska, el presidente ruso, en presencia de Rubio, enumeró punto por punto las propuestas de Washington y le preguntó al enviado especial del presidente de EEUU, Steve Witkoff, si había reflejado correctamente las ideas que este último había presentado en Moscú en vísperas de la cumbre.Por lo tanto, continuó Lavrov, cuando Rubio sostiene que en Alaska solo hubo propuestas y no hubo un acuerdo, "eso me plantea una duda en cuanto a lo que entendemos por acuerdo"."Un hecho es un hecho: en Alaska se debatieron propuestas estadounidenses que la parte rusa aceptó", reiteró el canciller ruso.El 15 de agosto de 2025, Vladímir Putin y Donald Trump mantuvieron conversaciones en Anchorage, Alaska, en las que discutieron las vías para resolver el conflicto en Ucrania. Al término de la cumbre, Putin declaró que existía la posibilidad de llegar a un acuerdo para poner fin al conflicto.El 25 de junio, el secretario de Estado de EEUU comentó en Baréin que "hubo una propuesta en Alaska [para la solución del conflicto en Ucrania], pero no hubo acuerdo" con Rusia.Ese mismo día, la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, señaló un "cierto 'desvío' de una de las partes respecto a los resultados constructivos" de esa reunión en Alaska, los cuales "por el momento, en esencia, siguen sin materializarse".

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