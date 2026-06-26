"Falta de elegancia": Lavrov comenta las declaraciones de Rubio sobre los acuerdos de Anchorage
© Foto : Sputnik, Ilya Pitalev / AP, Mandel NganEl canciller ruso, Serguéi Lavrov, y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio
© Foto : Sputnik, Ilya Pitalev / AP, Mandel Ngan
Síguenos en
En su cumbre de Anchorage, los presidentes de Rusia y EEUU, Vladímir Putin y Donald Trump, discutieron las propuestas de Washington sobre Ucrania, y estas fueron aceptadas por Moscú, recordó el canciller ruso, Serguéi Lavrov. Por eso, no es muy apropiado que el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, afirme que no hubo ningún acuerdo, señaló.
Según explicó Lavrov, quien participó personalmente en la reunión ruso-estadounidense de 2025 en Alaska, el presidente ruso, en presencia de Rubio, enumeró punto por punto las propuestas de Washington y le preguntó al enviado especial del presidente de EEUU, Steve Witkoff, si había reflejado correctamente las ideas que este último había presentado en Moscú en vísperas de la cumbre.
"A cada una de sus preguntas, Witkoff respondía afirmativamente (...) Si una parte, EEUU en este caso, puso sobre la mesa sus propuestas de cómo abordar y resolver esta crisis, y la otra parte expresó su acuerdo con dichas propuestas, resulta poco elegante afirmar que no hubo acuerdo", señaló Lavrov, citado por Exteriores de Rusia.
Por lo tanto, continuó Lavrov, cuando Rubio sostiene que en Alaska solo hubo propuestas y no hubo un acuerdo, "eso me plantea una duda en cuanto a lo que entendemos por acuerdo".
"Un hecho es un hecho: en Alaska se debatieron propuestas estadounidenses que la parte rusa aceptó", reiteró el canciller ruso.
19 de junio, 14:58 GMT
El 15 de agosto de 2025, Vladímir Putin y Donald Trump mantuvieron conversaciones en Anchorage, Alaska, en las que discutieron las vías para resolver el conflicto en Ucrania. Al término de la cumbre, Putin declaró que existía la posibilidad de llegar a un acuerdo para poner fin al conflicto.
El 25 de junio, el secretario de Estado de EEUU comentó en Baréin que "hubo una propuesta en Alaska [para la solución del conflicto en Ucrania], pero no hubo acuerdo" con Rusia.
Ese mismo día, la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, señaló un "cierto 'desvío' de una de las partes respecto a los resultados constructivos" de esa reunión en Alaska, los cuales "por el momento, en esencia, siguen sin materializarse".
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.