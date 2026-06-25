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Se reportan al menos 32 fallecidos y más de 700 heridos en Venezuela tras los sismos

Se reportan al menos 32 fallecidos y más de 700 heridos en Venezuela tras los sismos

Sputnik Mundo

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que el estado de La Guaira fue el más afectado por los sismos de 7,2 y 7,5 que devastaron al... 25.06.2026, Sputnik Mundo

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La mandataria informó además que varios países enviarán ayuda consistente en personal y apoyo con el fin de que la nación pueda recomponerse.Previamente, Rodríguez decretó estado de emergencia en el país, convocó a todo el personal médico a incorporarse a sus puestos de trabajo para atender a los heridos y anunció la suspensión de clases y de actividades no esenciales para el resto de esta semana.Asimismo, anunció el cierre del Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar debido a afectaciones en su infraestructura.

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