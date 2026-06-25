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Rusia derriba 762 drones y abate hasta 1.585 soldados ucranianos en una jornada de combates

Rusia derriba 762 drones y abate hasta 1.585 soldados ucranianos en una jornada de combates

Sputnik Mundo

Las FFAA rusas derribaron 762 drones en la última jornada de la operación militar especial, informan desde el Ministerio de Defensa de Rusia. En cuanto a las... 25.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-25T16:44+0000

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De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió a más de 320 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 220 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó a más de 210 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 495 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 50 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 290 militares.Las tropas rusas, que avanzan por la zona noroeste de la ciudad de Krasni Limán, en la república popular de Donetsk, tomaron el control de 9 bastiones ucranianos y 38 edificios.En el suroeste de la ciudad de Konstantínovka, en la república popular de Donetsk, las FFAA de Rusia liberaron 127 edificios ocupados por las fuerzas ucranianas.La defensa antiaérea rusa interceptó 17 bombas con kits de guiado y planeo, 2 proyectiles del sistema lanzacohetes múltiple Himars, al mismo tiempo que derribó 762 aeronaves no tripuladas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

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