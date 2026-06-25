El jefe de la OTAN se queja de que los Estados miembros compren armas fuera de la Alianza

Por ejemplo, Rumanía, Polonia y Estonia están comprando en Corea [del Sur], lo cual está bien. Quiero decir, Corea es un país socio, pero preferiría que esos dólares y euros se gastaran dentro del territorio de la OTAN", declaró Rutte a la prensa.También instó a los países de la OTAN a aumentar la producción de defensa, ya que, dijo, la capacidad de fabricación actual en Europa y EEUU es insuficiente.
El secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Mark Rutte, manifestó su desacuerdo con que los países que integran la Alianza compren armas a proveedores ajenos al bloque militar occidental.
Por ejemplo, Rumanía, Polonia y Estonia están comprando en Corea [del Sur], lo cual está bien. Quiero decir, Corea es un país socio, pero preferiría que esos dólares y euros se gastaran dentro del territorio de la OTAN", declaró Rutte a la prensa.