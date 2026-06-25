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El jefe de la OTAN se queja de que los Estados miembros compren armas fuera de la Alianza
El jefe de la OTAN se queja de que los Estados miembros compren armas fuera de la Alianza
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El secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Mark Rutte, manifestó su desacuerdo con que los países que integran la Alianza... 25.06.2026, Sputnik Mundo
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Por ejemplo, Rumanía, Polonia y Estonia están comprando en Corea [del Sur], lo cual está bien. Quiero decir, Corea es un país socio, pero preferiría que esos dólares y euros se gastaran dentro del territorio de la OTAN", declaró Rutte a la prensa.También instó a los países de la OTAN a aumentar la producción de defensa, ya que, dijo, la capacidad de fabricación actual en Europa y EEUU es insuficiente.
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El jefe de la OTAN se queja de que los Estados miembros compren armas fuera de la Alianza

22:38 GMT 25.06.2026
© AP Photo / Virginia MayoMark Rutte, secretario general de la OTAN
Mark Rutte, secretario general de la OTAN - Sputnik Mundo, 1920, 25.06.2026
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El secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Mark Rutte, manifestó su desacuerdo con que los países que integran la Alianza compren armas a proveedores ajenos al bloque militar occidental.
Por ejemplo, Rumanía, Polonia y Estonia están comprando en Corea [del Sur], lo cual está bien. Quiero decir, Corea es un país socio, pero preferiría que esos dólares y euros se gastaran dentro del territorio de la OTAN", declaró Rutte a la prensa.
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También instó a los países de la OTAN a aumentar la producción de defensa, ya que, dijo, la capacidad de fabricación actual en Europa y EEUU es insuficiente.
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