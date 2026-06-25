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El jefe de la OTAN se queja de que los Estados miembros compren armas fuera de la Alianza

El jefe de la OTAN se queja de que los Estados miembros compren armas fuera de la Alianza

Sputnik Mundo

El secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Mark Rutte, manifestó su desacuerdo con que los países que integran la Alianza... 25.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-25T22:38+0000

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Por ejemplo, Rumanía, Polonia y Estonia están comprando en Corea [del Sur], lo cual está bien. Quiero decir, Corea es un país socio, pero preferiría que esos dólares y euros se gastaran dentro del territorio de la OTAN", declaró Rutte a la prensa.También instó a los países de la OTAN a aumentar la producción de defensa, ya que, dijo, la capacidad de fabricación actual en Europa y EEUU es insuficiente.

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