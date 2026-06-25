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Delcy Rodríguez declara el estado de emergencia en Venezuela
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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó en su mensaje a la nación que se activará el Estado Mayor, compuesto por varios funcionarios de... 25.06.2026, Sputnik Mundo
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La mandataria encargada también agradeció el respaldo de países como México, Colombia y Estados Unidos, entre otros, quienes dijo que ofrecieron ayuda a Venezuela.Además, anunció que el aeropuerto de Maiquetía se encuentra cerrado por graves daños a su infraestructura."También tenemos a disposición la herramienta del VenApp para que los ciudadanos, las ciudadanas que quieran reportar un familiar desaparecido o que quieran reportar una situación específica con su vivienda, puedan reportarlo inmediatamente a través de esta plataforma, que ya está conectado con el estado mayor para atender esta coyuntura", ahondó.Rodríguez informó que hasta el momento se registraron 20 réplicas del doble terremoto.
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Delcy Rodríguez declara el estado de emergencia en Venezuela

03:45 GMT 25.06.2026
© AP Photo / Ariana CubillosLa presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. - Sputnik Mundo, 1920, 25.06.2026
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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó en su mensaje a la nación que se activará el Estado Mayor, compuesto por varios funcionarios de su Gobierno como Diosdado Cabello, vicepresidente sectorial.
"Anunciar que no habrá clases en los siguientes días de esta semana, así como que habrá suspensión de actividades no cónsonas con servicios esenciales. Hemos activado todo el sistema de salud pública y privada del país, sobre todo en las zonas más afectadas", ahondó.
La mandataria encargada también agradeció el respaldo de países como México, Colombia y Estados Unidos, entre otros, quienes dijo que ofrecieron ayuda a Venezuela.
Además, anunció que el aeropuerto de Maiquetía se encuentra cerrado por graves daños a su infraestructura.
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Un fuerte sismo de 7,1 sacude a Venezuela y se emite alerta por posible tsunami
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"También tenemos a disposición la herramienta del VenApp para que los ciudadanos, las ciudadanas que quieran reportar un familiar desaparecido o que quieran reportar una situación específica con su vivienda, puedan reportarlo inmediatamente a través de esta plataforma, que ya está conectado con el estado mayor para atender esta coyuntura", ahondó.
Rodríguez informó que hasta el momento se registraron 20 réplicas del doble terremoto.
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