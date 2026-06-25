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Delcy Rodríguez declara el estado de emergencia en Venezuela

Delcy Rodríguez declara el estado de emergencia en Venezuela

Sputnik Mundo

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó en su mensaje a la nación que se activará el Estado Mayor, compuesto por varios funcionarios de... 25.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-25T03:45+0000

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La mandataria encargada también agradeció el respaldo de países como México, Colombia y Estados Unidos, entre otros, quienes dijo que ofrecieron ayuda a Venezuela.Además, anunció que el aeropuerto de Maiquetía se encuentra cerrado por graves daños a su infraestructura."También tenemos a disposición la herramienta del VenApp para que los ciudadanos, las ciudadanas que quieran reportar un familiar desaparecido o que quieran reportar una situación específica con su vivienda, puedan reportarlo inmediatamente a través de esta plataforma, que ya está conectado con el estado mayor para atender esta coyuntura", ahondó.Rodríguez informó que hasta el momento se registraron 20 réplicas del doble terremoto.

https://noticiaslatam.lat/20260624/un-fuerte-sismo-de-71-sacude-a-venezuela-y-se-emite-alerta-por-posible-tsunami-1174035475.html

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