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Rusia toma el control de una localidad y avanza hacia Konstantínovka en un día de combates

Rusia toma el control de una localidad y avanza hacia Konstantínovka en un día de combates

Sputnik Mundo

Las FFAA rusas tomaron bajo control la localidad de Ivolzhánskoye, en la región de Sumi, en una jornada de la operación militar especial, informan desde el... 24.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-24T12:42+0000

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De acuerdo con el informe, el grupo de fuerzas ruso Centro abatió a más de 310 militares ucranianos y el grupo Oeste causó más de 210 bajas a las FFAA de Ucrania.A su vez, el grupo de fuerzas ruso Sur eliminó hasta 205 soldados ucranianos y el grupo Este hasta 465 efectivos. El grupo Dniéper causó alrededor de 50 bajas a las tropas de Kiev y el grupo Norte neutralizó a más de 215 militares.Fuerzas rusas asestaron golpes contra un centro de sistemas no tripulados de las Fuerzas de Operaciones Especiales de Ucrania, instalaciones de la infraestructura energética y de transporte, almacenes de municiones y depósitos de combustible, lugares de fabricación, almacenamiento y lanzamiento de drones, así como puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas y de mercenarios en 143 zonas, destacan desde el Ministerio.Las tropas rusas, que avanzan por la zona noroeste de la ciudad de Krasni Limán, en la república popular de Donetsk, tomaron el control de 5 bastiones ucranianos y 43 edificios.En el suroeste de la ciudad de Konstantínovka, en la república popular de Donetsk, las FFAA de Rusia liberaron 114 edificios ocupados por las fuerzas ucranianas.La defensa antiaérea rusa, a su vez, interceptó 14 bombas con kits de guiado y planeo, al mismo tiempo que derribó 584 aeronaves no tripuladas.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 su operación militar especial, cuyos objetivos son proteger a la población de un genocidio por parte de Kiev y atajar los riesgos para la seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.

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