https://noticiaslatam.lat/20260624/peru-saluda-la-historica-victoria-de-de-la-espriella-en-balotaje-de-colombia-1174031526.html
Perú saluda la "histórica victoria" de De la Espriella en balotaje de Colombia
Perú saluda la "histórica victoria" de De la Espriella en balotaje de Colombia
Sputnik Mundo
El Gobierno peruano saludó la victoria del candidato por el movimiento Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella, en el balotaje para la presidencia de... 24.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-24T17:37+0000
2026-06-24T17:37+0000
2026-06-24T17:37+0000
américa latina
política
abelardo de la espriella
iván cepeda
colombia
perú
🌎 américa
elecciones
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/18/1174031594_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b9148cb065e06f08d04d2d0268bc33b0.jpg
Desde la Cancillería peruana también reiteraron la disposición del país para fortalecer las relaciones de amistad, cooperación e integración entre Perú y Colombia, "en favor del desarrollo y bienestar de ambos pueblos hermanos".El pasado 21 de junio, se celebró en Colombia la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en la que se enfrentaron el candidato oficialista, Iván Cepeda, y el representante de Defensores de la Patria, Abelardo De la Espriella.Según los datos oficiales disponibles hasta el momento, en la segunda vuelta De la Espriella le supera a su oponente por más de 200.000 sufragios y queda en primer lugar. Recientemente, Cepeda reconoció públicamente su victoria.
colombia
perú
🌎 américa
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/18/1174031594_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0793fcc54b6b3adaa9133b6d880961fd.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
política, abelardo de la espriella, iván cepeda, colombia, perú, 🌎 américa, elecciones
política, abelardo de la espriella, iván cepeda, colombia, perú, 🌎 américa, elecciones
Perú saluda la "histórica victoria" de De la Espriella en balotaje de Colombia
El Gobierno peruano saludó la victoria del candidato por el movimiento Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella, en el balotaje para la presidencia de Colombia. Asimismo, resaltó la participación de la ciudadanía de ese país en el proceso electoral, se desprende del comunicado de la Cancillería peruana, compartido en su cuenta de X.
"El Gobierno del Perú felicita al presidente Abelardo de la Espriella por su histórica victoria electoral, y saluda al pueblo colombiano por su comprometida participación en esta ejemplar jornada democrática, la cual reafirma su vocación institucional y anhelo de progreso", indicó el organismo.
Desde la Cancillería peruana también reiteraron la disposición del país para fortalecer las relaciones de amistad, cooperación e integración entre Perú y Colombia, "en favor del desarrollo y bienestar de ambos pueblos hermanos".
El pasado 21 de junio, se celebró en Colombia la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en la que se enfrentaron el candidato oficialista, Iván Cepeda, y el representante de Defensores de la Patria, Abelardo De la Espriella.
Según los datos oficiales disponibles hasta el momento, en la segunda vuelta De la Espriella le supera a su oponente por más de 200.000 sufragios
y queda en primer lugar. Recientemente, Cepeda reconoció públicamente su victoria
.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta en la red social rusa VK.