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Perú saluda la "histórica victoria" de De la Espriella en balotaje de Colombia

Perú saluda la "histórica victoria" de De la Espriella en balotaje de Colombia

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El Gobierno peruano saludó la victoria del candidato por el movimiento Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella, en el balotaje para la presidencia de... 24.06.2026, Sputnik Mundo

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Desde la Cancillería peruana también reiteraron la disposición del país para fortalecer las relaciones de amistad, cooperación e integración entre Perú y Colombia, "en favor del desarrollo y bienestar de ambos pueblos hermanos".El pasado 21 de junio, se celebró en Colombia la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en la que se enfrentaron el candidato oficialista, Iván Cepeda, y el representante de Defensores de la Patria, Abelardo De la Espriella.Según los datos oficiales disponibles hasta el momento, en la segunda vuelta De la Espriella le supera a su oponente por más de 200.000 sufragios y queda en primer lugar. Recientemente, Cepeda reconoció públicamente su victoria.

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