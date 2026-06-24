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Cepeda reconoce la victoria de De la Espriella en las elecciones presidenciales de Colombia | Video

Cepeda reconoce la victoria de De la Espriella en las elecciones presidenciales de Colombia | Video

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El senador y candidato oficialista a la presidencia de Colombia, Iván Cepeda, reconoció su derrota en la segunda vuelta electoral y aceptó la victoria del... 24.06.2026, Sputnik Mundo

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Cepeda indicó que acepta los resultados "como un acto de responsabilidad democrática", al agregar que eso no significa "renunciar a la verdad ni guardar silencio frente a hechos que consideramos graves y que marcaron esta campaña presidencial".En este contexto, subrayó que, a pesar de aceptar los resultados electorales, continuará denunciando sobre la presunta compra de votos en la campaña y la injerencia de gobiernos extranjeros, como el del estadounidense Donald Trump.El 21 de junio, se celebró en Colombia la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en la que se enfrentaron el candidato oficialista Cepeda y el representante de Defensores de la Patria, De la Espriella.Según los datos oficiales disponibles hasta el momento, en la segunda vuelta Sepeda obtiene 12.708.712 votos (48,7%), mientras que De la Espriella le supera por más de 200.000 sufragios y, con 12.959.542 votos (49,66%), queda en primer lugar.

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