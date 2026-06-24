Francia registra su primer caso de ébola

Según precisó la dependencia, el paciente contrajo una variante del patógeno que carece de una vacuna comercial disponible, situación que encendió las alarmas de los organismos epidemiológicos ante la circulación activa del virus del ébola en la región centroafricana.Tras la confirmación del diagnóstico, las instituciones sanitarias francesas activaron de inmediato los protocolos de aislamiento para contener cualquier posible propagación. Como medida complementaria, las agencias regionales de salud iniciaron un rastreo epidemiológico para identificar y contactar a todas las personas que mantuvieron proximidad con el afectado desde su regreso.
El Ministerio de Salud del país galo informó que el caso positivo es el de un profesional de la medicina humanitaria que recientemente desembarcó en territorio francés tras realizar labores de asistencia en la República Democrática del Congo (RDC), epicentro del actual brote.
Según precisó la dependencia, el paciente contrajo una variante del patógeno que carece de una vacuna comercial disponible, situación que encendió las alarmas de los organismos epidemiológicos ante la circulación activa del virus del ébola en la región centroafricana.
Tras la confirmación del diagnóstico, las instituciones sanitarias francesas activaron de inmediato los protocolos de aislamiento para contener cualquier posible propagación.
Como medida complementaria, las agencias regionales de salud iniciaron un rastreo epidemiológico para identificar y contactar a todas las personas que mantuvieron proximidad con el afectado desde su regreso.
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